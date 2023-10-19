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國1林口匝道推撞等紅燈聯結車！貨車車頭扁了2傷送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

涂姓貨車司機今天凌晨開車行經國一北向林口B出口匝道，不慎推撞前方一輛停等紅燈的聯結車，導致涂男與其乘客肢體多處擦挫傷，所幸送醫後沒有大礙。肇事雙方沒有酒駕，事故原因有待國道警方調查釐清。

據了解，涂姓男子（27歲）今天凌晨4時20分左右開著一輛貨車，沿途載著乘客行駛在國道1號往北方向，途中行經北向42.3公里林口B出口匝道，疑因未注意車前狀況，推撞前方一輛停等紅燈的聯結車，導致現場外側車道被占用，一度影響通行。

警、消獲報到場，檢視涂男及其乘客肢體輕微擦挫傷，緊急送醫急救所幸沒有大礙。肇事雙方酒測皆無酒精反應，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待國道警方調查釐清。

國道公路警察局第一公路警察大隊呼籲，用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。

涂姓貨車司機開車行經國一北向林口B出口匝道，不慎推撞聯結車，雙方沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
涂姓貨車司機開車行經國一北向林口B出口匝道，不慎推撞聯結車，雙方沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
涂姓貨車司機開車行經國一北向林口B出口匝道，不慎推撞聯結車，雙方沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
涂姓貨車司機開車行經國一北向林口B出口匝道，不慎推撞聯結車，雙方沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
涂姓貨車司機開車行經國一北向林口B出口匝道，不慎推撞聯結車，雙方沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
涂姓貨車司機開車行經國一北向林口B出口匝道，不慎推撞聯結車，雙方沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
涂姓貨車司機開車行經國一北向林口B出口匝道，不慎推撞聯結車，雙方沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
涂姓貨車司機開車行經國一北向林口B出口匝道，不慎推撞聯結車，雙方沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝

國道 警察 林口

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