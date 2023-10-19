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2024新北消防月曆出爐了！富邦啦啦隊也入鏡

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天上午新北市消防局舉辦「2024新北消防形象月曆」發表會，這次是以「消防強棒、新北之傲」為主題，結合富邦悍將棒球隊及啦啦隊共同拍攝，期望以消防人員陽光形象、強健體態，搭配棒球員帥氣的樣貌、啦啦隊展現出的青春活力，傳達給社會大眾不一樣的視覺饗宴。

新北市消防局表示，2024新北消防月曆將邁入第16個年頭，這次拍攝主軸突破舊往以消防員陽光風格，加入富邦悍將棒球隊江少慶、戴培峰、李宗賢3名球員，及富邦啦啦隊隊員丹丹、秀秀子、奶昔3人，一起參與公益拍攝，共同營造明年12個月份的「消防強棒、新北之傲」

此外，今年參與消防形象月曆拍攝的消防人員各有優良事蹟，包括代言1月的林凱帝及5月的許育嘉，救護經驗豐富，都曾成功接生過新生兒經驗。代言3月的賴世哲則是參與今年南投廬山溫泉飯店救災，成功救援17名災民脫困。代言7月的救護義消盧裕翔，本身則是航空特戰指揮部的成員，2020年參與總長直升機失事救災事件。

有興趣購買「2024新北消防形象月曆」的民眾，從今天開始可透過「全家」APP「隨買預約取」功能購入，銷售所得扣除必要成本，剩餘將捐贈「新北市好日子愛心大平台」。

2024新北消防形象月曆，結合消防員、富邦悍將棒球隊球員、啦啦隊共同拍攝。圖／新北市消防局
2024新北消防形象月曆，結合消防員、富邦悍將棒球隊球員、啦啦隊共同拍攝。圖／新北市消防局
2024新北消防形象月曆，結合消防員、富邦悍將棒球隊球員、啦啦隊共同拍攝。圖／新北市消防局
2024新北消防形象月曆，結合消防員、富邦悍將棒球隊球員、啦啦隊共同拍攝。圖／新北市消防局
2024新北消防形象月曆，結合消防員、富邦悍將棒球隊球員、啦啦隊共同拍攝。圖／新北市消防局
2024新北消防形象月曆，結合消防員、富邦悍將棒球隊球員、啦啦隊共同拍攝。圖／新北市消防局
2024新北消防形象月曆，結合消防員、富邦悍將棒球隊球員、啦啦隊共同拍攝。圖／新北市消防局
2024新北消防形象月曆，結合消防員、富邦悍將棒球隊球員、啦啦隊共同拍攝。圖／新北市消防局
2024新北消防形象月曆，結合消防員、富邦悍將棒球隊球員、啦啦隊共同拍攝。圖／新北市消防局
2024新北消防形象月曆，結合消防員、富邦悍將棒球隊球員、啦啦隊共同拍攝。圖／新北市消防局
今天上午新北市消防局舉辦「2024新北消防形象月曆」發表會。記者曾伯愷／攝影
今天上午新北市消防局舉辦「2024新北消防形象月曆」發表會。記者曾伯愷／攝影
2024新北消防形象月曆，結合消防員、富邦悍將棒球隊球員、啦啦隊共同拍攝。圖／新北市消防局
2024新北消防形象月曆，結合消防員、富邦悍將棒球隊球員、啦啦隊共同拍攝。圖／新北市消防局

月曆 消防員

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