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影／汽車卡平交道進退不得 千鈞一髮員警路過及時解圍

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

越南籍阮姓移工昨晚駕休旅車經過台南永康平交道時因路況不熟、未保持安全車距，遇火車警示燈閃亮、柵欄放下時剛好停在平交道上，進退不得又聽到大聲警告廣播驚慌不知所措。這時永康分局鹽行派出所巡佐蔡介銘剛好在後方，千鈞一髮之際上前按下平交道緊急警告鈕，火車及時減速避免憾事發生。

警方表示，當時蔡介銘行經中正二街336巷平交道，該路段是省道貫穿通東橋里捷徑，平時就車水馬龍車流極大。蔡介銘說，很多人還不知道平交道有緊急警告鈕，當時情況十分緊急，礙於路段空間有限車輛無法進退立即前進後退，才按下緊急警告鈕，即刻通知列車狀況。

鹽行所長所長賴信宏指出，處理過程一旁民眾緊張喊叫又不知所措，也不知平交道有緊急按鈕，所幸員警立即啟動危機通報按鈕，即時化解嚴重公安事件，車主與民眾感謝。

永康分局分局長甘炎民呼籲民眾行經平交道與前車保持安全應變距離，養成良好的駕駛習慣。對於這種生死瞬間的案件，員警能發揮即時救援的功能，積極展現為民服務精神，足為表率。

休旅車卡平交道進退不得，千鈞一髮員警路過及時解圍。記者周宗禎／翻攝
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休旅車卡平交道進退不得，千鈞一髮員警路過及時解圍。記者周宗禎／翻攝
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休旅車卡平交道進退不得，千鈞一髮員警路過及時解圍。記者周宗禎／翻攝
休旅車卡平交道進退不得，千鈞一髮員警路過及時解圍。記者周宗禎／翻攝
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