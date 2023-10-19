影／汽車卡平交道進退不得 千鈞一髮員警路過及時解圍

越南籍阮姓移工昨晚駕休旅車經過台南永康平交道時因路況不熟、未保持安全車距，遇火車警示燈閃亮、柵欄放下時剛好停在平交道上，進退不得又聽到大聲警告廣播驚慌不知所措。這時永康分局鹽行派出所巡佐蔡介銘剛好在後方，千鈞一髮之際上前按下平交道緊急警告鈕，火車及時減速避免憾事發生。

警方表示，當時蔡介銘行經中正二街336巷平交道，該路段是省道貫穿通東橋里捷徑，平時就車水馬龍車流極大。蔡介銘說，很多人還不知道平交道有緊急警告鈕，當時情況十分緊急，礙於路段空間有限車輛無法進退立即前進後退，才按下緊急警告鈕，即刻通知列車狀況。

鹽行所長所長賴信宏指出，處理過程一旁民眾緊張喊叫又不知所措，也不知平交道有緊急按鈕，所幸員警立即啟動危機通報按鈕，即時化解嚴重公安事件，車主與民眾感謝。