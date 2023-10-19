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影／及時拆八斗子巨型蜂巢！ 與釀瑞芳2死同樣「黃腳虎頭蜂」

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

最近季節交替各地頻傳虎頭蜂螯傷民眾事件，基隆市八斗子油庫通往望幽谷步道，昨晚發現一個巨型虎頭蜂巢，緊急封閉入口，今天上午捕蜂人員拆除，蜂巢直徑有40公分，捕蜂人員證實為黃腳虎頭蜂，攻擊性非常強，與9月在瑞芳山區造成2死9傷虎頭蜂種類相同。

捕蜂人員說「巢就在步道旁，幸好及時發移除，否則一下子就會螫到人了。」

八斗里長杜劍秋表示，昨晚上有民眾發現，八斗子油庫右側通往望幽谷方向的一處樹叢有虎頭蜂出沒，後來在樹叢發現一個巨型的蜂巢，民眾看到嚇了一大跳，趕緊通報警方先拉封鎖線圍起來，請民眾不要靠近。

今天上午7點半，市府外包的王姓捕蜂員全副武裝到場移除，費了一番工夫，蜂巢拆除，過程中有不少蜂飛出，還不斷朝捕蜂人員攻擊，但都被捕獲入網。

王姓捕蜂員說，今天拆除蜂巢是黃腳虎頭蜂，攻擊性非常強，就築巢在步道旁邊，直徑約有40公分，還好及時發現，否則民眾經過可能一下子就會被螫了，非常的危險。

議員呂美玲說，移除後但仍會持續圍封閉3天，因為摘完蜂巢時，會有逃跑的虎頭蜂，仍會回到附近徘徊。因此，請民眾這幾天遠離此處，以避免蜂螫的危險。

市府產發處副處長鄭永陽說，近日各地發生很多虎頭蜂攻擊的案件，引起民眾注意，今天一早拆除，但仍會有餘蜂在附近，提醒民眾近日還是不要靠近。

新北市瑞芳山區八分寮登山步道，9月20日有11名登山健行民眾遭蜂螫傷，胡姓、焦姓兩男送醫不治，現場至少有一百多隻蜂群螫人，新北市動保處後來確認定是黃腳虎頭蜂肇禍。

黃腳虎頭蜂是瑞芳、基隆山區常見的蜂種，新北動保處說，黃腳虎頭蜂在國內7種虎頭蜂種類中屬於較小體型，但為攻擊性強的蜂種，黃腳虎頭蜂的腳是黃色為特點，又被稱為「獵腳」，可怕之處是因能在空中盤旅滯留很久，飛行技術一流，可鎖定目標後再行攻擊，在低、中、高海拔的山區都分布，巢位在樹叢間。

基隆動保所表示，季節轉換蜂群較不穩定，若已察覺蜂群在身邊盤旋或樹上有巢位、球狀物，不可使用衣物驅趕或尖叫，用衣服包住頭部，蹲低身體，盡量緩慢安靜繞道離開現場。

八斗子油庫旁步道拆巨型蜂巢，是釀瑞芳2死的黃腳虎頭蜂。記者游明煌／翻攝
八斗子油庫旁步道拆巨型蜂巢，是釀瑞芳2死的黃腳虎頭蜂。記者游明煌／翻攝
八斗子油庫旁步道拆巨型蜂巢，是釀瑞芳2死的黃腳虎頭蜂。記者游明煌／翻攝
八斗子油庫旁步道拆巨型蜂巢，是釀瑞芳2死的黃腳虎頭蜂。記者游明煌／翻攝
八斗子油庫旁步道拆巨型蜂巢，是釀瑞芳2死的黃腳虎頭蜂。記者游明煌／翻攝
八斗子油庫旁步道拆巨型蜂巢，是釀瑞芳2死的黃腳虎頭蜂。記者游明煌／翻攝
八斗子油庫旁步道拆巨型蜂巢，是釀瑞芳2死的黃腳虎頭蜂。記者游明煌／翻攝
八斗子油庫旁步道拆巨型蜂巢，是釀瑞芳2死的黃腳虎頭蜂。記者游明煌／翻攝
八斗子油庫旁步道拆巨型蜂巢，是釀瑞芳2死的黃腳虎頭蜂。記者游明煌／翻攝
八斗子油庫旁步道拆巨型蜂巢，是釀瑞芳2死的黃腳虎頭蜂。記者游明煌／翻攝

虎頭蜂 瑞芳

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