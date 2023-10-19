影／台中45歲男迷途帶回派出所 見妻大哭被安慰「没事了」

台中45歲高姓男子本是家中經濟支柱，後因腦部病變開刀後認知有問題，他前天在中市清水區街頭迷路，一臉驚恐，巡邏員警帶他回派出所，查出家人已報案協尋，家人趕到派出所相認時，男子激動大哭，妻子拍他背安慰說「沒事了，沒事了」，也向員警致謝。

中市清水警分局清水所警員張翔豪，前天下午巡邏行經清水區中山路與高美路口，發現一名神情驚恐無助男子，隨即停車關懷詢問，男子無法清楚表達自己身分，警方研判可能是迷途，先安撫其情緒後，並利用紙筆讓男子書寫自己姓名、年籍，仍查無資料，只好將男子帶返派出所休息補充水份。

最後警方以引導方式耐心詢問，讓男子慢慢回想及回答，經過一小時後，才拼湊出他確切身分字號，發現高男家屬已在沙鹿區明秀所報案為協尋人口，立即通知家屬報平安。

高男在派出所看到心急如焚的妻子和2名小孩趕到場時，開始痛哭，妻子也上前擁抱著他並拍背安撫「没事了、没事了」，家屬感謝警方幫忙尋獲。

家人表示，高男本來為家中經濟支柱，去年突然腦部病變並動過手術，後來開始認知障礙，只要走出家門就會迷路，前天她進房間整理物品，一不留神就走出家門不知去向，身上没帶任何東西，擔心他的安危，趕緊報案請求協助，非常感謝警方幫忙協尋。