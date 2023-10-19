鑽石大樓被抄...爆偵查隊有「老司機」 萬華分局：記1大過

北市萬華區康定路的鑽石大樓，以一樓一鳳、低價、年輕外籍女子敢玩為特色，吸引眾多嫖客上門，成為治安熱點，附近住戶苦不堪言，轄區警方加強蒐證，11日動員大批警力持票攻堅，一舉瓦解藏匿大樓內的應召集團；孰料隔天清查發現，偵查隊邱姓警員是「常客」，分局督察組調查屬實，從重祭出一大過處分，並列教育輔導對象及調離刑事工作。

萬華警方11日深夜11點多，協同北市刑大、移民署台北市專勤隊、憲兵隊、捷運警察隊等單位逾80人前往鑽石大樓查緝，帶回55人，經清查有44人涉不法，包括26名越南籍應召女、1名印尼籍應召女、4名台籍應召女、5名嫖客、7名現場負責人以及主嫌陳明傑；該次鑽石大樓掃黃查獲44人，是近年北市警方最大場面。

沒想到警方隔天清查帳冊資料，意外發現名單上出現偵查隊邱姓警員的名字，督察組獲悉立刻介入調查，邱員坦承有去消費，耳聞鑽石大樓許久，一年來陸續消費4次，但強調都有付錢，沒有白嫖。

萬華分局督察組指出，11日偵辦鑽石大樓經營色情陳姓業者涉嫌組織犯罪及妨害風化案，後續自清自查，偵查隊邱姓警員曾多次涉足該場所消費，經查證屬實，「非因公涉足色情、賭博、涉毒或其他不妥當之場所」違紀情節嚴重，依規定加重記一大過處分，並列教育輔導對象及調離刑事工作，從嚴追究主管考核監督不周責任；另目前尚無業者指證員警涉及違法情事。