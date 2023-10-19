快訊

北市警抄鑽石大樓…意外查出自家刑警是「老司機」 萬華分局證實：記1大過

解謎王文興／從《現代文學》到任教台大中文被開除 遭遇各種政治力左右

餵孩子生吃山羌肝臟挨罰！網紅7寶媽再被挖黑料 疑「違法導購醫材」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鑽石大樓被抄...爆偵查隊有「老司機」 萬華分局：記1大過

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市萬華區康定路的鑽石大樓，以一樓一鳳、低價、年輕外籍女子敢玩為特色，吸引眾多嫖客上門，成為治安熱點，附近住戶苦不堪言，轄區警方加強蒐證，11日動員大批警力持票攻堅，一舉瓦解藏匿大樓內的應召集團；孰料隔天清查發現，偵查隊邱姓警員是「常客」，分局督察組調查屬實，從重祭出一大過處分，並列教育輔導對象及調離刑事工作。

萬華警方11日深夜11點多，協同北市刑大、移民署台北市專勤隊、憲兵隊、捷運警察隊等單位逾80人前往鑽石大樓查緝，帶回55人，經清查有44人涉不法，包括26名越南籍應召女、1名印尼籍應召女、4名台籍應召女、5名嫖客、7名現場負責人以及主嫌陳明傑；該次鑽石大樓掃黃查獲44人，是近年北市警方最大場面。

沒想到警方隔天清查帳冊資料，意外發現名單上出現偵查隊邱姓警員的名字，督察組獲悉立刻介入調查，邱員坦承有去消費，耳聞鑽石大樓許久，一年來陸續消費4次，但強調都有付錢，沒有白嫖。

萬華分局督察組指出，11日偵辦鑽石大樓經營色情陳姓業者涉嫌組織犯罪及妨害風化案，後續自清自查，偵查隊邱姓警員曾多次涉足該場所消費，經查證屬實，「非因公涉足色情、賭博、涉毒或其他不妥當之場所」違紀情節嚴重，依規定加重記一大過處分，並列教育輔導對象及調離刑事工作，從嚴追究主管考核監督不周責任；另目前尚無業者指證員警涉及違法情事。

據悉，該名邱姓警員是警專36期，2019年10月在萬華分局服務至今。

萬華分局偵查隊邱姓警員經分局自清發現竟是鑽石大樓「常客」，遭記一大過，列教育輔導對象並調離刑事工作。圖／報系資料照
萬華分局偵查隊邱姓警員經分局自清發現竟是鑽石大樓「常客」，遭記一大過，列教育輔導對象並調離刑事工作。圖／報系資料照

鑽石 北市

延伸閱讀

色慾與瘟疫：日本風俗業「COVID慾之見證」與紓困大戰

「嘉義101」福容大飯店嘉義分店超高樓 消防公安嚴格把關

Harry Winston晶華專門店再開幕 50億頂級珠寶美獻嬌客

為省錢拒付1千8嫖資！宜蘭警「白嫖」遭記2大過免職

相關新聞

鑽石大樓被抄...爆偵查隊有「老司機」 萬華分局：記1大過

北市萬華區康定路的鑽石大樓，以一樓一鳳、低價、年輕外籍女子敢玩為特色，吸引眾多嫖客上門，成為治安熱點，附近住戶苦不堪言，...

影／汽車卡平交道進退不得 千鈞一髮員警路過及時解圍

越南籍阮姓移工昨晚駕休旅車經過台南永康平交道時因路況不熟、未保持安全車距，遇火車警示燈閃亮、柵欄放下時剛好停在平交道上，...

影／及時拆八斗子巨型蜂巢！ 與釀瑞芳2死同樣「黃腳虎頭蜂」

最近季節交替各地頻傳虎頭蜂螯傷民眾事件，基隆市八斗子油庫通往望幽谷步道，昨晚發現一個巨型虎頭蜂巢，緊急封閉入口，今天上午...

影／台中45歲男迷途帶回派出所 見妻大哭被安慰「没事了」

台中45歲高姓男子本是家中經濟支柱，後因腦部病變開刀後認知有問題，他前天在中市清水區街頭迷路，一臉驚恐，巡邏員警帶他回派...

影／高雄少年充當詐團車手四處領錢 遇警狂奔體力不支就擒

范姓少年涉嫌充當詐騙集團車手，多次提款影像已被高雄警方鎖定，昨天他現蹤在高雄市小港區某超商取款，正遇見員警到超商簽巡，心...

影／北市內湖瑪莎拉蒂違規左轉 20歲騎士直行閃不掉送命

洪姓女子昨深夜駕駛要價上百萬元的「瑪莎拉蒂」汽車，於台北市內湖區堤頂大道違規左轉，對向直行的機車閃避不及撞上，騎士繆男重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。