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影／高雄少年充當詐團車手四處領錢 遇警狂奔體力不支就擒
范姓少年涉嫌充當詐騙集團車手，多次提款影像已被高雄警方鎖定，昨天他現蹤在高雄市小港區某超商取款，正遇見員警到超商簽巡，心虛逃竄，卻在奔跑近500公尺後體力不支，氣喘吁吁躲進大樓車道，束手就擒，警方發現這次他已經領了30萬餘元。
據了解，17歲的范姓少年因多次為詐團取款，在高雄小港、前鎮、新興等區的金融機構或超商，都有他領走受騙人被領走詐款的影像，員警也截圖上傳警方群組，正追查他的身分和去向。
昨天上午9時許，小港警分局漢民派出所員警到小港區宏平路某超商簽巡，遇見范姓少年身穿黑色外套、背黑色後背包，在超商自動櫃員機取款後準備離去，員警覺得可疑，正要上前查問他，他突然拔腿逃竄，警方立即追去。
范姓少年以百米速度一路狂奔，在附近大街小巷逃竄，躲避警方查緝，約跑了500公尺後，在小港區宏仁及宏裕街口，已經氣喘吁吁、體力不支，便躲到附近的大樓車道牆邊樓縫，警方發現他的行蹤，開車攔住車道入口，叫他「不要跑了」將他帶回派出所調查。
據悉，范姓少年為受雇詐騙集團，涉嫌擔任取款車手，警方從他的背包取出30萬餘元，以及郵局等金融卡15張、手機2支等贓證物，將他依詐欺罪嫌移送高雄少年及家事法院法院處理。
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