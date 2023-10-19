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影／高雄貨車酒駕肇逃上國道翻車 回收物掉一地

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄劉姓男子今天凌晨駕駛大貨車，在平面道路擦撞另輛貨車後逃逸，又拒絕警方攔檢，逃上國道1號，撞上匝道護欄翻車，造成同車乘客1人受傷。警方一路追上，發現劉涉嫌酒駕，依公共危險罪嫌移送法辦。

據了解，今天凌晨零時50分許，劉姓男子（35歲）駕駛朋友載運資源回收物的貨車，搭載許姓男子（22歲），經過高雄市鳳山區南華路與和成路口，擦撞另輛小貨車後逃逸。高雄市警鳳山分局南成派出所員警正好巡邏經過，目睹劉肇事逃逸，立即鳴笛追去。

劉姓男子一路飆速行駛，往國道1號南下路段逃逸，經員警鳴笛攔查不停，通報線上警網攔截，直到國道1號往前鎮區金福路匝道，劉駕駛的大貨車疑車速過快、轉彎時重心不穩，擦撞護欄導致側翻，車上所載回收物也掉落一地。

員警立即通報消防局救人，消防隊到場，破窗救出劉和許姓乘客，劉未受傷，許則在貨車翻覆時壓傷手臂，經送往小港醫院治療，已無大礙。

劉姓男子下車後，經警方酒測，酒測值達每公升0.76毫克，警方立即逮捕他查辦。

劉供稱，昨晚他和朋友在鳳山區某熱炒店喝了7、8瓶啤酒，才借朋友的貨車要開車回家。警方因他肇事逃逸、拒絕警方攔查，對他分別開出罰單，並依公共危險罪嫌將他移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

劉姓男子涉嫌酒駕逃捕，在高速公路匝道撞護欄翻車。記者林保光／翻攝
劉姓男子涉嫌酒駕逃捕，在高速公路匝道撞護欄翻車。記者林保光／翻攝
劉姓男子（中）涉嫌酒駕逃捕，在高速公路匝道撞護欄翻車，經警方測出酒駕。記者林保光／翻攝
劉姓男子（中）涉嫌酒駕逃捕，在高速公路匝道撞護欄翻車，經警方測出酒駕。記者林保光／翻攝
劉姓男子涉嫌酒駕逃捕，在高速公路匝道撞護欄翻車。記者林保光／翻攝
劉姓男子涉嫌酒駕逃捕，在高速公路匝道撞護欄翻車。記者林保光／翻攝
劉姓男子涉嫌酒駕，在高速公路匝道撞護欄翻車，許姓乘客受傷由救護人員檢傷後送醫。記者林保光／翻攝
劉姓男子涉嫌酒駕，在高速公路匝道撞護欄翻車，許姓乘客受傷由救護人員檢傷後送醫。記者林保光／翻攝

國道 酒駕 高雄市

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