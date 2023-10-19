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八斗子油庫往望幽谷步道封閉 巨型虎頭蜂巢嚇人今移除

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

最近季節交替各地頻傳虎頭蜂螯傷民眾事件，甚至造成死傷，八斗子油庫通往望幽谷方向的一處樹叢，被民眾發現有一個巨型虎頭蜂巢，昨晚緊急封閉入口，避免民眾靠近，今天上午將進行拆除，由專業的捕蜂人員移除。

八斗里長杜劍秋表示，昨天晚上有民眾發現，八斗子油庫通往望幽谷方向的一處樹叢有虎頭蜂出沒，後來在樹叢發現一個巨型的蜂巢，民眾看到嚇了一大跳，比籃球還大，實際可能更大，趕緊通報相關單位處理，將由市府外包的專業人員來移除。

杜劍秋說，由於目前正值季節交替，虎頭蜂攻擊性非常強，萬一有民眾靠近驚擾飛出來，後果不堪設想，由於是在海科館範圍內，昨晚已先請人用封鎖線圍起來，提醒民眾不要靠近。

議員呂美玲表示，八斗子油庫通往望幽谷方向樹林間，民眾發現有一巨型虎頭蜂巢，民眾通報里長與八斗子派出所後，警員立即用黃線警戒圍起來，今天將進行摘除。

呂美玲說，移除後但仍會持續圍封閉3天，因為摘完蜂巢時，會有逃跑的虎頭蜂，仍會回到附近徘徊。因此，請民眾這幾天遠離此處，以避免蜂螫的危險。

八斗子油庫往望幽谷步道封閉，巨型虎頭蜂巢嚇人今移除。圖／議員呂美玲提供
八斗子油庫往望幽谷步道封閉，巨型虎頭蜂巢嚇人今移除。圖／議員呂美玲提供
八斗子油庫往望幽谷步道封閉，巨型虎頭蜂巢嚇人今移除。圖／議員呂美玲提供
八斗子油庫往望幽谷步道封閉，巨型虎頭蜂巢嚇人今移除。圖／議員呂美玲提供
八斗子油庫往望幽谷步道封閉，巨型虎頭蜂巢嚇人今移除。圖／議員呂美玲提供
八斗子油庫往望幽谷步道封閉，巨型虎頭蜂巢嚇人今移除。圖／議員呂美玲提供

虎頭蜂 望幽谷 呂美玲

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