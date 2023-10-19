聽新聞
test
0:00 / 0:00
八斗子油庫往望幽谷步道封閉 巨型虎頭蜂巢嚇人今移除
最近季節交替各地頻傳虎頭蜂螯傷民眾事件，甚至造成死傷，八斗子油庫通往望幽谷方向的一處樹叢，被民眾發現有一個巨型虎頭蜂巢，昨晚緊急封閉入口，避免民眾靠近，今天上午將進行拆除，由專業的捕蜂人員移除。
八斗里長杜劍秋表示，昨天晚上有民眾發現，八斗子油庫通往望幽谷方向的一處樹叢有虎頭蜂出沒，後來在樹叢發現一個巨型的蜂巢，民眾看到嚇了一大跳，比籃球還大，實際可能更大，趕緊通報相關單位處理，將由市府外包的專業人員來移除。
杜劍秋說，由於目前正值季節交替，虎頭蜂攻擊性非常強，萬一有民眾靠近驚擾飛出來，後果不堪設想，由於是在海科館範圍內，昨晚已先請人用封鎖線圍起來，提醒民眾不要靠近。
議員呂美玲表示，八斗子油庫通往望幽谷方向樹林間，民眾發現有一巨型虎頭蜂巢，民眾通報里長與八斗子派出所後，警員立即用黃線警戒圍起來，今天將進行摘除。
呂美玲說，移除後但仍會持續圍封閉3天，因為摘完蜂巢時，會有逃跑的虎頭蜂，仍會回到附近徘徊。因此，請民眾這幾天遠離此處，以避免蜂螫的危險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言