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影／高雄男欠債200萬深夜遭囚禁工寮 3嫌持棍狂毆羈押獲准

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

高雄一名28歲林姓男子因積欠200萬元債務，12日凌晨遭3名男子押至旗山區某處工寮內囚禁虐打，警方事後接獲林男弟弟報案，趕往現場救人，林男獲救時四肢被打到瘀青，右手臂疑似骨折，警方也在現場逮到3名嫌犯，3嫌被依妨害自由及傷害罪嫌移送，檢方認定有串證之虞，聲請羈押獲准。

旗山警分局表示，12日凌晨1點多接獲該名林姓被害人的家屬報案，林男因在外積欠他人債務約200萬元，遭蔡姓、陳姓及黃姓男子帶至旗山區的某處工寮內囚禁虐打，遭限制行動自由並毆打成傷，警方接獲後立即趕赴現場，順利救出林男，並當場逮捕蔡姓犯嫌等3人。

警方表示，林男當時手腳有瘀青，疑似遭到棍棒毆打，且手部有纏繞繃帶，研判有骨折，警方衝入工寮內救出林男時，對方精神狀況相當不好：而3名涉嫌虐打的3人遭逮後均稱不知情，企圖推諉卸責，警詢後依妨害自由及傷害罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，檢方複訊後認定有串證之虞，聲請羈押獲准，全案正擴大偵辦中。

高雄28歲林姓男子因積欠200萬元債務，12日凌晨遭3名男子押至旗山某處工寮內囚禁虐打。記者宋原彰／翻攝
高雄28歲林姓男子因積欠200萬元債務，12日凌晨遭3名男子押至旗山某處工寮內囚禁虐打。記者宋原彰／翻攝

傷害罪 骨折 債務 討債

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