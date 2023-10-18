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機車疑誤闖國道逆向撞上休旅車 83歲騎士成輪下亡魂

中央社／ 台南18日電

83歲張姓男子今天下午疑似騎機車誤闖國道3號，逆向行駛北向車道，於台南白河段與內側車道的休旅車對撞，男子被壓在廂型車下，雖經消防人員協助脫困，但已明顯死亡。

台南市政府消防局於下午5時39分獲報，指稱在國道3號北向312公里附近有機車與廂型車事故，隨即出動4部各式車輛及8名消防人員馳援，抵達現場時發現疑似為1名男子騎機車誤闖國道，與廂型車碰撞後被壓在車下，經搶救協助脫困，但男子已明顯死亡並未送醫。

國道公路警察局第八公路警察大隊初步調查，死者為83歲張姓男子，下午5時35分左右騎普通重型機車從白河交流道北向出口匝道逆向駛入主線後，行駛於內側車道，在312.3公里處與鄭姓男子駕駛的廂型車撞擊，鄭男酒側值為0，張男酒測值將報由檢察官抽驗，全案由警方釐清處理中。

國道3號白河段傍晚發生一起死亡車禍，機車騎士誤闖國道與休旅車對撞，當場死亡。圖／民眾提供
國道3號白河段傍晚發生一起死亡車禍，機車騎士誤闖國道與休旅車對撞，當場死亡。圖／民眾提供

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