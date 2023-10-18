撞倒機車後逃逸…電輔車未掛車牌難尋 台中警循線追出究責

台中警方日前獲報指，有3輛機車停放北屯區路旁遭撞倒，警方調閱監視器，發現是未掛車牌的電動輔助自行車肇事，但仍成功查出涉案的蘇男並通知到案，讓機車車主得以求償。

台中市政府警察局第五分局今天表示，警方9月30日上午9時多獲報，北屯區瀋陽路三段路旁發生交通事故，且肇事車輛已逃逸，現場2輛機車倒地，另外1部機車有擦撞痕跡，報案人向警方表示，機車都是同事所有，車主因中秋連假期間均不在台中市。

警方調閱路口監視器，發現是電動輔助自行車連撞3輛停放的機車後，便匆忙離開，但因電動輔助自行車不需懸掛車牌，要找到肇事者難度相當高。

警方追查肇事車輛逃逸方向，一度以為追丟，但反覆查看比對畫面，發現肇事車曾回到現場2次，經追蹤車輛查到駕駛者住處，並找到自行車駕駛39歲蘇姓男子。

蘇男向警方表示，當時因未注意前方情況，導致撞倒機車，他查看以為其他機車未受損便逕自離去。全案後續警方通知機車受損的車主，得以向蘇男求償。

受損機車車主25歲吳女表示，起初得知機車遭沒有車牌的電動輔助自行車撞倒，自認找到肇事者的機會渺茫，警方找到肇事者時很訝異，感謝警方協助，避免求償無門。