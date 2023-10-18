快訊

22歲男中彈「忍痛開車3小時」 從台中北上急衝板橋亞東醫院

流感疫苗各廠牌接種率出爐！高端48%倒數第二 這廠牌最低

SBL／對吳季穎涉打假球不知情 台啤聲明：他已自請離隊

撞倒機車後逃逸…電輔車未掛車牌難尋 台中警循線追出究責

中央社／ 台中18日電

台中警方日前獲報指，有3輛機車停放北屯區路旁遭撞倒，警方調閱監視器，發現是未掛車牌的電動輔助自行車肇事，但仍成功查出涉案的蘇男並通知到案，讓機車車主得以求償。

台中市政府警察局第五分局今天表示，警方9月30日上午9時多獲報，北屯區瀋陽路三段路旁發生交通事故，且肇事車輛已逃逸，現場2輛機車倒地，另外1部機車有擦撞痕跡，報案人向警方表示，機車都是同事所有，車主因中秋連假期間均不在台中市。

警方調閱路口監視器，發現是電動輔助自行車連撞3輛停放的機車後，便匆忙離開，但因電動輔助自行車不需懸掛車牌，要找到肇事者難度相當高。

警方追查肇事車輛逃逸方向，一度以為追丟，但反覆查看比對畫面，發現肇事車曾回到現場2次，經追蹤車輛查到駕駛者住處，並找到自行車駕駛39歲蘇姓男子。

蘇男向警方表示，當時因未注意前方情況，導致撞倒機車，他查看以為其他機車未受損便逕自離去。全案後續警方通知機車受損的車主，得以向蘇男求償。

受損機車車主25歲吳女表示，起初得知機車遭沒有車牌的電動輔助自行車撞倒，自認找到肇事者的機會渺茫，警方找到肇事者時很訝異，感謝警方協助，避免求償無門。

自行車 車主 監視器

延伸閱讀

民眾黨被爆狂借YouBike 北市交通警察大隊：宣傳物若違規可罰

影／單車男北屯連撞三車烙跑 雖無車牌警仍追出究責

與永續並肩而騎 下一輪的智慧電輔車盛世

全球不敗 尖端單車零組件在台灣

相關新聞

到派出所「借錢」遭拒…男倒汽油欲縱火 警員聞氣味急壓制

基隆市朱姓男子疑到派出所「借錢」被拒絕，離開約20分鐘後，帶著汽油和打火機瓶折返，在派出所值班台前倒汽油欲縱火。警員聞到...

22歲男中彈「忍痛開車3小時」 從台中北上急衝亞東醫院…警方追查中

新北市板橋區亞東醫院今天下午5時許，突然有1名22歲胡姓男子衝進急診室，表示在台中市西屯區市政南一路開車時突然遭到槍擊右...

羅東建商損鄰遭列管 賠償金喬不攏難解列

宜蘭羅東鎮愛國路上大樓建案損及鄰戶，造成隔壁住戶1到3樓地板、牆壁龜裂，裂縫將近10元硬幣寬。住戶向縣府陳情，縣府認定損...

靠假車禍多次詐財得逞！高雄「碰瓷」伯橫行 法官認有再犯可能裁押

高雄52歲黃姓男子從今年7月至9月間，接連製造多起「假車禍」，趁機向駕駛敲詐醫療費，成功得手5次，每次獲取300至220...

比籃球大！嘉義歷史建物驚見超大虎頭蜂巢 市集開張緊急摘除

新北市瑞芳區上個月發生虎頭蜂螫死2人意外，秋天虎頭蜂築巢季節，讓民眾聞蜂色變，文化部委託民間團體管理的嘉義市歷史建築文化...

男子賣10輛報廢車只收6萬元 警方一查車子根本不是他的

台南新營發生一起離奇竊案，有民眾向警方報案，他放在倉庫的1輛報廢大貨車突然憑空消失，警方調閱監視器後發現，竟是被拖吊車拖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。