靠假車禍多次詐財得逞！高雄「碰瓷」伯橫行 法官認有再犯可能裁押

高雄52歲黃姓男子從今年7月至9月間，接連製造多起「假車禍」，趁機向駕駛敲詐醫療費，成功得手5次，每次獲取300至2200元不等報酬，有民眾起疑報警，檢警獲報後日前拘提黃男到案，根據監視器畫面，認定黃應是故意「碰瓷」，考量黃有反覆碰瓷疑慮，訊後依詐欺罪嫌聲押獲准。

警方調查，黃男仗著民眾不願多事、花錢消災的心態，今年7月起，陸續在高雄市多個市場附近製造假車禍，黃男先裝作無事走在馬路邊，等到旁邊有車輛經過，再靠向前「自撞」或刻意將腳伸至車輪底下，為了讓過程逼真，黃挨撞還會往後倒地，甚至翻滾多圈。

等車主下車關心後，黃男倒地哀嚎，趁機向肇事駕駛索討賠償或醫療費，成功得手5次，每次拿到300至2200元，另有3次則因為肇事駕駛堅持報警或覺得黃男刻意「碰瓷」，不願付錢讓黃男得逞。

三民二分局警方接獲報案後，組成專案小組偵辦，經調閱車禍監視器畫面，鎖定黃男行蹤後，日前拘提黃到案。

檢方複訊後，依據車禍現場畫面，認定黃男刻意靠近車輛「碰瓷」，短短3個月內連續製造多起假車禍，詐取多筆小額賠償，考量他未來還有再犯可能，訊後依詐欺等罪聲押獲准。