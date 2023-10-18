比籃球大！嘉義歷史建物驚見超大虎頭蜂巢 市集開張緊急摘除

新北市瑞芳區上個月發生虎頭蜂螫死2人意外，秋天虎頭蜂築巢季節，讓民眾聞蜂色變，文化部委託民間團體管理的嘉義市歷史建築文化創意園區，日前辦理開嘉市集，有上百個攤位、逾千人在園區，有人發現比籃球大的虎頭蜂巢，高掛「太子樓頂」，議員鄭光宏獲報通報消防局義消人員摘除。

鄭光宏說，上周六下午，接到市民好友提醒，文創園區有虎頭蜂巢，立刻通知消防局找建設處農牧科外包給義勇消防隊處理，義消到場查看，在園區歷史建築物上發現懸掛超過籃球大蜂窩，讓義消傷透腦筋。

因為當時園區辦理開嘉市集，上百個攤位、上千民民眾正園區，目前值秋季蜂類交配、產卵、分巢築巢季節，激怒蜂群、後果不堪設想，義消按兵不動，尋求妥適方法一網打盡，通常選擇用「火攻」或「水沖」，用高壓水柱遠遠的把蜂巢衝碎。

但這群虎頭蜂挑上「木造歷史建物」，文創園區是歷史建築，用火攻水沖會破壞歷史建物「太子樓」瓦片屋頂。最後，義消隊員選擇最危險但對建物最安全的方式，配戴安全索和防蜂配備，在深夜蜂群回巢後、以徒手摘除。

鄭光宏說， 義消日前入夜後摘除行動順利，將盤據文創園區蜂群徹底移除，一網打盡。嘉義市捕蜂捉蛇任務，由建設處外包義勇消防隊協助處理，市民可撥打119轉報義消處理。文化局說，會通知文化部管理單位加強建物巡視安全維護。