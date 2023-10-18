男子賣10輛報廢車只收6萬元 警方一查車子根本不是他的

台南新營發生一起離奇竊案，有民眾向警方報案，他放在倉庫的1輛報廢大貨車突然憑空消失，警方調閱監視器後發現，竟是被拖吊車拖走，循線追查發現大貨車被賣到嘉義一處回收廠，並找到接頭的林姓男子，林男指稱報廢車輛是向陳姓男子購得，還付了6萬元訂金，根本不知道陳男竟是冒牌物主，今天依竊盜罪嫌將陳男函送辦。

新營警方上個月接獲民眾報案，表示在柳營區台1線旁倉庫中的報廢車輛遭竊，員警調閱監視器發現，有拖吊車在晚間將車輛拖走，根據車籍資料聯絡到拖吊車司機，循線找到雇用他的林姓男子。

林男見警方上門有些錯愕，聽過事件經過直喊冤，表示自己也是被騙，一名陳姓男子向他表示倉庫內的10輛報廢車輛都是陳男的，從貨車到轎車都有，最近缺錢想要便宜賣，一共開價18萬元，林男覺得划算，沒多想就與陳男簽訂契約，還支付對方6萬元定金。