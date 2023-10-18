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男子賣10輛報廢車只收6萬元 警方一查車子根本不是他的

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南新營發生一起離奇竊案，有民眾向警方報案，他放在倉庫的1輛報廢大貨車突然憑空消失，警方調閱監視器後發現，竟是被拖吊車拖走，循線追查發現大貨車被賣到嘉義一處回收廠，並找到接頭的林姓男子，林男指稱報廢車輛是向陳姓男子購得，還付了6萬元訂金，根本不知道陳男竟是冒牌物主，今天依竊盜罪嫌將陳男函送辦。

新營警方上個月接獲民眾報案，表示在柳營區台1線旁倉庫中的報廢車輛遭竊，員警調閱監視器發現，有拖吊車在晚間將車輛拖走，根據車籍資料聯絡到拖吊車司機，循線找到雇用他的林姓男子。

林男見警方上門有些錯愕，聽過事件經過直喊冤，表示自己也是被騙，一名陳姓男子向他表示倉庫內的10輛報廢車輛都是陳男的，從貨車到轎車都有，最近缺錢想要便宜賣，一共開價18萬元，林男覺得划算，沒多想就與陳男簽訂契約，還支付對方6萬元定金。

隨後林男雇用拖吊車，將其中一輛大貨車先載到回收廠，變賣後拿到7萬5000元，原本計畫後續再將其他車輛變賣，沒想到陳男竟是假老闆，「空手套白狼」做無本生意，連帶害林男也遭殃；警方將報廢車輛追回，但多次通知家住嘉義的陳男都拒不到案說明，警方也依竊盜罪嫌將陳男函送台南地檢偵辦。

警方調查，陳男見路旁倉庫堆置報廢車輛，平時又沒人看管，竟異想天開謊稱是自己所有，變賣給不知情的人牟利。圖／民眾提供
警方調查，陳男見路旁倉庫堆置報廢車輛，平時又沒人看管，竟異想天開謊稱是自己所有，變賣給不知情的人牟利。圖／民眾提供
陳姓男子謊稱路旁倉庫的報廢車輛都是他的，賣給林姓男子，林男雇人拖走其中1輛貨車到回收廠變現，真正的車主發現失竊，報警才東窗事發。圖／民眾提供
陳姓男子謊稱路旁倉庫的報廢車輛都是他的，賣給林姓男子，林男雇人拖走其中1輛貨車到回收廠變現，真正的車主發現失竊，報警才東窗事發。圖／民眾提供

監視器 嘉義 台南

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