至少6家受害…涉專偷高單價酒品竊案 男藏身公墓「墓仔埔也敢住」

苗栗市近來頻傳便利商店、超市及賣場等商家，洋酒、高粱酒等高價酒品遭竊，苗栗警察分局組成專案小組，日前循線查獲陳姓男子，他以公墓為家，警方清查至少涉及6件竊案，進一步擴大偵辦中。

警方調查，陳姓男子（52歲）鎖定便利商店、超商、賣場下手，騎偷來的機車，先變裝遮掩後，再進入店家行竊洋酒、高粱酒，今年6至9月間至少6家受害，損失上萬元，專案小組調閱監視品錄追查。

陳男居無定所，警方過濾分析可能的藏匿處所，先前他也有藏身公墓的紀錄，因此清查公墓，日前查獲他以公墓為家，順利逮捕到案，全案依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗警分局長蘇旭茂表示，民眾若發生刑案或發現可疑人、事、物，應記下特徵及保存相關跡證，並立即打110報案電話，提供線索，讓警方能迅速破案，共同維護良好的治安環境。並警告有心犯案不法之徒，切勿心存僥倖以身試法，警方決對有能力維護轄區治安，對於任何不法行為必定嚴懲不貸。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康