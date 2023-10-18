快訊

吳季穎現身！在一晚千元賓館被帶回 返家更衣赴地檢署「不發一語」

獨／朱國榮棄5億逃亡效應出現 鮑魚聞人今被銬電子腳鐐

楊梅3屍命案疑點重重 夫婦共中54刀「刀刀致命」

被迫簽3千萬本票…台南女組頭遭擄 共犯再添1人判1年半

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南林姓女組頭前年3月間由司機載往福安宮參拜後，下山途中在175線公路上遭尾隨的兩輛轎車夾擊，林女強遭擄走，要求她簽下3千萬本票且承諾付款後5天獲釋，陳姓男子等14人犯擄人勒贖等罪嫌，日前分處4年6月至4月不等徒刑；共犯再添林姓男子1人今宣判，處1年6月。

台南地院指出，前年3月13日凌晨3時許，林姓男子與搭載林姓女組頭車輛在民雄鄉第六公墓內會合後，由林等人改押女組頭搭車北上前往苗栗大湖山區，與自北部地區到場接應陳姓男子等人會合後，將女組頭交由陳等人，輾轉另載往花蓮吉安民宿囚禁。

台南地院今宣判，林男犯意圖供行使之用而攜帶凶器在公共場所聚集3人以上施強暴脅迫之下手實施罪，處1年6月。

判決指出，陳與不詳主謀者為擄林女取贖，由陳自前年1月下旬起，陸續分別邀集邵等人共同謀議，成員間並成立群組互相聯繫。同年3月12日傍晚6時，林女與其司機車輛行至白河關嶺里175線公路時，陳等人隨即以轎車包夾及自後衝撞林女車輛，並分持預藏凶器敲砸車輛，及攻擊司機，共同將林女強押至車內後，其中一部分人駕駛轎車搭載林女離開，北下前往嘉義民雄；而陳等人則南下逃往台南新化棄車。

隔天凌晨3時許，陳與搭載林女的同夥在民雄第6公墓內會合後，改押林女至另車後座，北上前往苗栗山區，與自北部地區到場接應的陳等人會合後，交由陳等人載往他處囚禁看管。

陳駕車北上駛至新北市永安橋下停車場內停放後，再輾轉將林女另載往花蓮吉安囚禁。張於3月15日間前往某民宿，等待接收林女。而林女在民宿遭囚禁看管期間，陸續遭看管者恫嚇要求簽發本票，林女心生畏懼不敢抗拒，依指示簽立面額本票1紙並承諾付款後，主謀者才同意釋放林女。

3月18日6時許，林女再遭押上車搭載前往新竹新埔山區，並交接與劉等人駕車前往高鐵台中站，並交付內載Facetime帳號1組的紙條給她，要求獲釋後須以聯繫後續付款事宜後，才釋放林女離去。

然而，林女獲釋後，因遲未聯繫給付贖款，主謀者指示胡於9月23日9時許，前往林女母親居處車庫，進入後大聲吆喝，並持槍朝當時停放在車庫內的轎車車尾、後車窗擊發1發、3發子彈，再持安全帽擊破車窗，還即將攜帶手榴彈1顆擲入車內引爆後逃離現場，同日下午2時20分許，攜帶手槍前往台南市刑大自首。

台南地院今宣判，林男犯意圖供行使之用而攜帶凶器在公共場所聚集3人以上施強暴脅迫之下手實施罪，處1年6月，可上訴。圖／本報資料照
台南地院今宣判，林男犯意圖供行使之用而攜帶凶器在公共場所聚集3人以上施強暴脅迫之下手實施罪，處1年6月，可上訴。圖／本報資料照

台南

相關新聞

影／高雄停車場失火「5車燒剩骨架」 竟是路人焚燒野草釀禍

高雄梓官區一處戶外停車場今早11時許發生火警，5輛轎車、1輛機車遭燒剩鐵架，濃煙竄天引發鄰里恐慌，有目擊民眾稱「車子燃燒...

男子賣10輛報廢車只收6萬元 警方一查車子根本不是他的

台南新營發生一起離奇竊案，有民眾向警方報案，他放在倉庫的1輛報廢大貨車突然憑空消失，警方調閱監視器後發現，竟是被拖吊車拖...

至少6家受害…涉專偷高單價酒品竊案 男藏身公墓「墓仔埔也敢住」

苗栗市近來頻傳便利商店、超市及賣場等商家，洋酒、高粱酒等高價酒品遭竊，苗栗警察分局組成專案小組，日前循線查獲陳姓男子，他...

高雄林園透天樓房火警 沒人在家消防隊架梯登樓滅火

高雄市林園區王公一路今天下午發生火警，1棟3樓透天樓房冒出火煙，消防局據報，動員搶救，幸沒人受困，未造成傷亡，起火原因由...

網紅7寶媽「生吃山羌內臟」還餵食孩子 高雄市府開罰了

經營社群帳號「林叨囝仔 The Lins' Kids」的網紅7寶媽近日遭爆料，2年前曾帶孩子參加山林活動，不但讓孩子目擊...

被迫簽3千萬本票…台南女組頭遭擄 共犯再添1人判1年半

台南林姓女組頭前年3月間由司機載往福安宮參拜後，下山途中在175線公路上遭尾隨的兩輛轎車夾擊，林女強遭擄走，要求她簽下3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。