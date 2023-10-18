被迫簽3千萬本票…台南女組頭遭擄 共犯再添1人判1年半

台南林姓女組頭前年3月間由司機載往福安宮參拜後，下山途中在175線公路上遭尾隨的兩輛轎車夾擊，林女強遭擄走，要求她簽下3千萬本票且承諾付款後5天獲釋，陳姓男子等14人犯擄人勒贖等罪嫌，日前分處4年6月至4月不等徒刑；共犯再添林姓男子1人今宣判，處1年6月。

台南地院指出，前年3月13日凌晨3時許，林姓男子與搭載林姓女組頭車輛在民雄鄉第六公墓內會合後，由林等人改押女組頭搭車北上前往苗栗大湖山區，與自北部地區到場接應陳姓男子等人會合後，將女組頭交由陳等人，輾轉另載往花蓮吉安民宿囚禁。

台南地院今宣判，林男犯意圖供行使之用而攜帶凶器在公共場所聚集3人以上施強暴脅迫之下手實施罪，處1年6月。

判決指出，陳與不詳主謀者為擄林女取贖，由陳自前年1月下旬起，陸續分別邀集邵等人共同謀議，成員間並成立群組互相聯繫。同年3月12日傍晚6時，林女與其司機車輛行至白河關嶺里175線公路時，陳等人隨即以轎車包夾及自後衝撞林女車輛，並分持預藏凶器敲砸車輛，及攻擊司機，共同將林女強押至車內後，其中一部分人駕駛轎車搭載林女離開，北下前往嘉義民雄；而陳等人則南下逃往台南新化棄車。

隔天凌晨3時許，陳與搭載林女的同夥在民雄第6公墓內會合後，改押林女至另車後座，北上前往苗栗山區，與自北部地區到場接應的陳等人會合後，交由陳等人載往他處囚禁看管。

陳駕車北上駛至新北市永安橋下停車場內停放後，再輾轉將林女另載往花蓮吉安囚禁。張於3月15日間前往某民宿，等待接收林女。而林女在民宿遭囚禁看管期間，陸續遭看管者恫嚇要求簽發本票，林女心生畏懼不敢抗拒，依指示簽立面額本票1紙並承諾付款後，主謀者才同意釋放林女。

3月18日6時許，林女再遭押上車搭載前往新竹新埔山區，並交接與劉等人駕車前往高鐵台中站，並交付內載Facetime帳號1組的紙條給她，要求獲釋後須以聯繫後續付款事宜後，才釋放林女離去。

然而，林女獲釋後，因遲未聯繫給付贖款，主謀者指示胡於9月23日9時許，前往林女母親居處車庫，進入後大聲吆喝，並持槍朝當時停放在車庫內的轎車車尾、後車窗擊發1發、3發子彈，再持安全帽擊破車窗，還即將攜帶手榴彈1顆擲入車內引爆後逃離現場，同日下午2時20分許，攜帶手槍前往台南市刑大自首。