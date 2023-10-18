疑外出吃消夜返家「騎車自撞」 彰化男摔落芭樂園、送醫不治
彰化縣溪州鄉1名莊男昨晚外出吃消夜，被路人發現疑似騎機車自撞摔落芭樂園，消防隊員到場發現男子頭部傷勢嚴重，已無呼吸心跳，送醫院急救仍宣告不治，肇事原因待查。
彰化縣消防局1名消防隊員今天指出，21歲莊男昨晚騎機車外出吃消夜，吃完返家行經北斗鎮斗功路與陶朱路時，疑似自撞後摔落到一旁的芭樂園。
消防局指出，莊男和機車都在芭樂園內，莊男頭部傷勢嚴重，膝蓋有擦挫傷，已無呼吸心跳，消防隊員見狀趕緊將男子送往北斗鎮卓醫院急救，但仍因傷重不治。
彰化縣警察局則指出，發生意外的芭樂園和路面距離約50公分，摔車地點前方有電線桿，也有路燈，不過附近沒有裝監視器，將派員前往現場蒐證，釐清肇事原因。
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