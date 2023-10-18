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偷走計程車撞貨車故障...想再偷貨車 但不會開排檔車認栽

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

張姓男子在基隆長庚醫院前，趁徐姓計程車司機下車小解時，沒有熄火上車，涉嫌把車開走。行駛高速公路時發生車禍又故障，還想偷走被他撞上的徐男小貨車，被徐制伏。基隆地檢署偵查後，依竊盜、竊盜未遂罪嫌起訴。

檢方起訴指出，張男今年9月5日下午2點半左右，在基隆長庚醫院前看到徐姓司機下車，到鄰近區域上廁所時，見車未熄火有機可乘，打開車門坐上駕駛座，偷走計程車，開車沿著麥金路駛入中山高南下。

張男開到南下指標5.5公里處，追撞行駛外側車道，由馬男駕駛的小貨車左後方。張男肇事後未停車，繼續南下逃逸，但開到指標6公里時，因計程車故障停在外路肩。

馬男駕駛小貨車追上後，也把車停在外路肩，熄火後未拔下鑰匙，下車想與張討論車禍處理事宜，沒想到張趁他不備，進入小貨車駕駛座想把車開走。

馬男的小貨車是排檔車，張男疑不擅操作，無法馬上起步，讓徐男有時間也擠進駕駛座，與張在車內扭打到車外，最後將張男壓制在地，交由趕到的員警帶回調查後送辦。檢方偵結，依竊盜、竊盜未遂罪嫌起訴。

張男今在基隆長庚醫院涉嫌偷走徐姓男子的計程車，逃逸途中在中山高撞毀，還涉嫌搶走小貨車，被馬姓司機制伏。警方獲將張男帶回偵詢，依強盜、竊盜罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
張男今在基隆長庚醫院涉嫌偷走徐姓男子的計程車，逃逸途中在中山高撞毀，還涉嫌搶走小貨車，被馬姓司機制伏。警方獲將張男帶回偵詢，依強盜、竊盜罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
張男今在基隆長庚醫院涉嫌偷走徐姓男子的計程車，逃逸途中在中山高撞毀，還涉嫌搶走小貨車，被馬姓司機制伏。警方獲將張男帶回偵詢，依強盜、竊盜罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
張男今在基隆長庚醫院涉嫌偷走徐姓男子的計程車，逃逸途中在中山高撞毀，還涉嫌搶走小貨車，被馬姓司機制伏。警方獲將張男帶回偵詢，依強盜、竊盜罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／翻攝

竊盜 計程車司機

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