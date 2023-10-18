新北自有監視器僅2.8萬個 民代批破案都要靠民間

新北市總計有8.2萬個監視器，但民代指出，新北市警察局能自己掌握畫面的數量僅2.8萬個，只有34%，其他都是要靠民間的監視器幫忙才能破案，比例超過6成，民代要求警察局要務實增加監視器數量，更要設置獎勵機制，提高民警合作意願。警察局表示，今年起至2027年，將再增加3254個監視器。

新北市議員黃心華表示，新北施政成果網顯示，新北可運用的監視器超過8.2萬個，但66%都要依賴民眾「自願、無償」提供警察局使用，如果是輕微的交通事故或是偷竊畫面，民眾可以拒絕警察不提供畫面，除非是造成嚴重傷亡事故，或是涉及5年以上刑期案件，警察才可以強制扣押畫面。

黃心華建議，既然要跟民間合作，就該訂定獎勵機制，台北就有相關經驗，桃園也在今年8月跟進設置，新北現有機制只獎勵「去洽談警民監視器合作的警察」，並不是提供監視器畫面的所有人，警局應修正獎勵內容，提高民間合作意願。

另外，黃心華指出，有民眾曾向他陳情過，與他人發生事故，想要跟附近民宅調閱監視器畫面，被要求需要警察出示公文才願意提供，但現有規定是警察不會提供公文，導致民眾不易取得事發畫面，應簡化相關流程，才會給民眾便利。

警察局表示，目前已有2萬7974個監視器，今年起至2026年，會逐年增加650個，2027年設置654個，預計2027年監視器總數達3萬1228個。另，2019年起陸續建置車牌辨識系統，至今年8月23日已有6101具上線使用，可透過人工智慧車牌辨識功能，大幅縮短調閱及辦案時間。

警察局表示，民眾若因刑案或交通事故，有需要調閱治安監視錄影系統畫面，可依規定向監視器所屬分局或派出所提出申請，符合規定即可提供。

針對獎勵機制，新北目前是針對民眾或商家自主裝設的監視器，協助檢視並輔導民眾調整所裝設鏡頭拍攝角度，發揮最大功效，另如民眾主動提供犯罪線索，制止犯罪發生、偵破犯罪案件，或協助緝獲逃犯者，視個案情節核發獎金。