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影／單車男北屯連撞三車烙跑 雖無車牌警仍追出究責

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蘇姓男子在9月底時騎電動輔助單行經北屯，疑未注意車前，撞倒路旁三輛機車，造成車損，蘇在牽起機車後逃逸，車主發現後報警，警方調查，蘇男有「重回現場」，順利鎖定身分，15日時通知車主向蘇求償。

第五警分局交通分隊警員吳政哲，在今年9月30日上午9時許獲報，北屯區瀋陽路三段一棟大樓前，有三輛機車遭人撞倒，疑為肇事逃逸案件。

警方調閱監視器後發現，涉嫌肇事的男子是騎乘電動輔助自行車，屬於慢車，不在道交條例肇事逃逸規範的範疇之中，不過因造成車損，仍有賠償損害的責任，該輛自行車也無車牌，增加追查駕駛身分難度。

警員根據路口監視器不斷調閱，幸運的發現，涉案的蘇男（39歲）在撞擊三輛機車後，雖然有駛離，但後來竟「重返現場」，讓警員有線索可以一路追回蘇男住處附近。

警員再前往蘇男住處附近查訪，以蘇男騎乘的自行車為特徵，向附近居民詢問，終於確認蘇男身分。

蘇男近日被警方通知時，也坦認當時未注意車前狀況，但認為沒事所以離開。

被害車主在15日時被警方通知，得知已鎖定肇事逃逸的自行車車主身分，有對象可以求償時，十分開心，也感謝警方的用心。

警方提醒，無論是駕駛何種交通工具，一旦發生碰撞事故，切勿逕自離去。最好的做法是先撥打110報警通知警方到場處理。在這個科技發達的時代，監視器設備普及，警方均將盡力追查肇事者，以確保事故當事人的權益得以保障。

台中市蘇姓男子在9月底涉騎電動輔助單車撞擊三輛機車後逃逸，警方查出身分，以利車主求償。記者陳宏睿／翻攝
台中市蘇姓男子在9月底涉騎電動輔助單車撞擊三輛機車後逃逸，警方查出身分，以利車主求償。記者陳宏睿／翻攝
台中市蘇姓男子在9月底涉騎電動輔助單車撞擊三輛機車後逃逸，警方查出身分，以利車主求償。記者陳宏睿／翻攝
台中市蘇姓男子在9月底涉騎電動輔助單車撞擊三輛機車後逃逸，警方查出身分，以利車主求償。記者陳宏睿／翻攝
台中市蘇姓男子在9月底涉騎電動輔助單車撞擊三輛機車後逃逸，警方查出身分，以利車主求償。記者陳宏睿／翻攝
台中市蘇姓男子在9月底涉騎電動輔助單車撞擊三輛機車後逃逸，警方查出身分，以利車主求償。記者陳宏睿／翻攝
台中市蘇姓男子在9月底涉騎電動輔助單車撞擊三輛機車後逃逸，警方查出身分，以利車主求償。記者陳宏睿／翻攝
台中市蘇姓男子在9月底涉騎電動輔助單車撞擊三輛機車後逃逸，警方查出身分，以利車主求償。記者陳宏睿／翻攝

自行車 車主 監視器 肇逃

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