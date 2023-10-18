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影／疑感情糾紛挾持第三者 高雄警街頭攔車逮人

聯合報／ 記者王勇超林保光／即時報導

高雄市警鳳山分局員警今天中午在街頭，攔車逮捕1名梁姓男子。據初步了解，梁姓男子疑因朋友與女友發生感情糾紛，昨晚與朋友涉嫌挾持第三者談判，痛毆第三者後放人。警方正追捕其他涉案人，查明確實原因。

今天午後近1時，鳳山警分局員警在高雄市鳳山區中山西路，攔下梁姓男子（27歲）駕駛的轎車，員警衝上，叫他下車就地坐下，搜查轎車內是否有攜帶違禁品或凶器，另往來人車注目。

據了解，昨晚10時許，1名男子在鳳山區光復路，遇多名男子問他的名字，對方確認名字後，便挾持男子上車，帶到高雄市大寮區談判，毆打他成傷後才釋放他。這名男子手腳等處受傷，記下挾持他的白色轎車牌照號碼，今天凌晨零時許，向警方報案遭挾持、傷害。

警方追查白色轎車下落，今天中午，發現轎車在鳳山現蹤，立即持拘票，動員趕到鳳山區中山西路，確認行駛中的梁姓男子轎車之後，馬上攔車逮捕梁姓男子。初步了解，梁的朋友懷疑女友另結新歡，便找他開車，涉嫌挾持第三者，警方正查捕梁的朋友，追查確實原因。

高雄警方今天中午在街頭逮捕涉嫌參與押人的梁姓男子（右二）。記者王勇超／攝影
高雄警方今天中午在街頭逮捕涉嫌參與押人的梁姓男子（右二）。記者王勇超／攝影
高雄警方今天中午在街頭逮捕涉嫌參與押人的梁姓男子。記者王勇超／攝影
高雄警方今天中午在街頭逮捕涉嫌參與押人的梁姓男子。記者王勇超／攝影
高雄警方今天中午在街頭逮捕涉嫌參與押人的梁姓男子（坐地者）。記者王勇超／攝影
高雄警方今天中午在街頭逮捕涉嫌參與押人的梁姓男子（坐地者）。記者王勇超／攝影

挾持 高雄市 女友

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