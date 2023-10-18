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蜂窩大如米籮...黑腹虎頭蜂逞凶 家鵝被螫得四處逃竄

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蜂窩大如米籮...黑腹虎頭蜂逞凶 家鵝被螫得四處逃竄

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣獅潭鄉神仙縱走上周發生一起登山隊遭虎頭蜂攻擊意外，有8人遭蜂螫，由於秋天是野蜂活動高峰期，蜂禍引人重視，昨通霄鎮城南里水水農莊一帶產業道路，又有人遭蜂螫，經查看赫然發現周邊一棵樹頂上有一窩大虎頭蜂窩，為避免再有人受害，連夜透過縣議員周玉滿向縣府求助摘除。

通霄義消協會今天上午接獲通報派員前往現場查看，初判該球狀黑腹虎頭蜂窩直徑可能超過1公尺，高掛在五層樓高的相思樹梢，摘除困難度頗高。

義消王文星說，黑腹虎頭蜂又毒又兇，只要靠近警戒範圍就會追人，導致螫傷意外頻傳，就連鄰近住戶也稱說已有三人被螫傷過，不僅自己也被螫過，水塘養的鵝，有時也被螫得四處逃竄。他說，平常摘除的虎頭蜂窩大多約籃球大小，目視該蜂窩太大了，有如米籮，目前使用的網子應該裝不下，還得請人縫製新的大網，並要聯繫吊車以利作業，前往摘除時間尚未確定。

義消王文星說，該黑腹虎頭蜂窩距地面約有五層樓高，目視蜂窩大如米籮，還得請人縫製新的大網，並要聯繫吊車以利作業。圖／王文星提供
義消王文星說，該黑腹虎頭蜂窩距地面約有五層樓高，目視蜂窩大如米籮，還得請人縫製新的大網，並要聯繫吊車以利作業。圖／王文星提供
該虎頭蜂窩高掛相思樹梢，昨又有人經過附近遭螫傷，為避免再有人受害，受傷民眾連夜透過縣議員周玉滿向縣府求助摘除。圖／民眾提供
該虎頭蜂窩高掛相思樹梢，昨又有人經過附近遭螫傷，為避免再有人受害，受傷民眾連夜透過縣議員周玉滿向縣府求助摘除。圖／民眾提供

虎頭蜂 議員 苗栗縣

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