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蜂窩大如米籮...黑腹虎頭蜂逞凶 家鵝被螫得四處逃竄
苗栗縣獅潭鄉神仙縱走上周發生一起登山隊遭虎頭蜂攻擊意外，有8人遭蜂螫，由於秋天是野蜂活動高峰期，蜂禍引人重視，昨通霄鎮城南里水水農莊一帶產業道路，又有人遭蜂螫，經查看赫然發現周邊一棵樹頂上有一窩大虎頭蜂窩，為避免再有人受害，連夜透過縣議員周玉滿向縣府求助摘除。
通霄義消協會今天上午接獲通報派員前往現場查看，初判該球狀黑腹虎頭蜂窩直徑可能超過1公尺，高掛在五層樓高的相思樹梢，摘除困難度頗高。
義消王文星說，黑腹虎頭蜂又毒又兇，只要靠近警戒範圍就會追人，導致螫傷意外頻傳，就連鄰近住戶也稱說已有三人被螫傷過，不僅自己也被螫過，水塘養的鵝，有時也被螫得四處逃竄。他說，平常摘除的虎頭蜂窩大多約籃球大小，目視該蜂窩太大了，有如米籮，目前使用的網子應該裝不下，還得請人縫製新的大網，並要聯繫吊車以利作業，前往摘除時間尚未確定。
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