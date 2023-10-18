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馬祖海巡查到陸船走私畜產品 疑來自疫區、總重106公噸

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導

馬祖海巡隊在15日晚間查獲1艘大陸籍無船名漁船涉嫌走私畜產品，總重計106公噸，全案依違反「懲治走私條例」、「動物傳染病防治條例」、「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」及「入出國及移民法」移送連江地方檢察署偵辦，並於今日完成走私畜產品檢疫消毒銷毀作業。

馬祖海巡隊表示，在15日19時許，第十(馬祖)海巡隊接獲第十一巡防區通報，發現可疑目標進入南竿海域，巡防艇趕往梅石外海域發現1艘陸籍無名鐵殼船，甲板上帆布掩蓋不明物品，顯有可疑，該船蛇行拒檢，海巡人員以優勢人力強靠成功登檢，船上4名大陸船員體溫均正常、快篩呈陰性；初步檢視船上載有大批牛肚、羊肚及蹄筋等走私畜產品，立即扣留押返隊部偵辦。

連江地方檢察署檢察長謝謂誠及主任檢察官鄭子薇在16日召集艦隊分署第十(馬祖)海巡隊、偵防分署連江查緝隊、金馬澎分署第一○岸巡隊、動植物防疫檢疫署基隆分署馬祖檢疫站、連江縣產業發展處，於福澳港碼頭現場勘驗查扣的走私畜產品，總計有129大袋，總重計106公噸，拆封檢視為牛肚、羊肚及蹄筋，由動植物防疫檢疫署基隆分署馬祖檢疫站採檢後，發交連江縣產業發展處銷毀。

海巡署第十一巡防區表示，此次成功防堵大量未經合格檢驗，且疑似來自口蹄疫及狂牛症疫區之畜產品流入市面，防範人畜共通傳染病入境，確保我國經濟秩序及國人健康，同時呼籲民眾於岸際或海上如有發現不法情事，請撥打「118」海巡報案專線，確保國境安全及海域治安。

馬祖海巡隊在15日晚間查獲1艘大陸籍無船名漁船涉嫌走私畜產品，大多為牛肚、羊肚及蹄筋。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖海巡隊在15日晚間查獲1艘大陸籍無船名漁船涉嫌走私畜產品，大多為牛肚、羊肚及蹄筋。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖海巡隊在15日晚間查獲1艘大陸籍無船名漁船涉嫌走私畜產品，總重計106公噸。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖海巡隊在15日晚間查獲1艘大陸籍無船名漁船涉嫌走私畜產品，總重計106公噸。圖／馬祖海巡隊提供
連江地方檢察署檢察長謝謂誠召集艦隊分署第十(馬祖)海巡隊、連江縣產業發展處，於福澳港碼頭現場勘驗查扣的走私畜產品。圖／馬祖海巡隊提供
連江地方檢察署檢察長謝謂誠召集艦隊分署第十(馬祖)海巡隊、連江縣產業發展處，於福澳港碼頭現場勘驗查扣的走私畜產品。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖海巡隊在15日晚間查獲1艘大陸籍無船名漁船涉嫌走私畜產品，總重計106公噸，數量龐大。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖海巡隊在15日晚間查獲1艘大陸籍無船名漁船涉嫌走私畜產品，總重計106公噸，數量龐大。圖／馬祖海巡隊提供

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