草蓆沒裝垃圾袋拋投進垃圾車 新莊男不聽勸這下慘了

新北市新莊區林姓男子昨天晚上沒將草蓆裝進專用垃圾袋，又不聽清潔隊員規勸，執意以拋投方式將草蓆丟擲上垃圾車內。不但丟中陳姓隊員背部還出言恐嚇，引發雙方口角，隊員當場報警處理帶回偵辦，警詢後依法究辦。

據了解，林姓男子（61歲）昨天晚上8時許把家中不用草蓆捲成一綑，直接拿出去新北市新莊區中和街等資源回收車回收。不過林男沒將草蓆放進專用垃圾袋內，而是直接想丟進回收車裡，陳姓清潔隊員看見出聲「草蓆不收」勸阻。

林男沒有理會改以拋投方式將草蓆丟進回收車內，不慎砸中車上陳姓隊員左背，陳姓隊員氣結當場跳下車理論，引發雙方衝突。過程中林男罵回一句「回收車服務不好」轉身準備離開。

陳姓隊員立即追前理論，林男出言恐嚇「你再繼續跟我，你會出事情」引發陳員怒火對林男大罵「我一定告你，絕對提告」隨即報警前來處理。警方到場帶回雙方當事人，林男沒有要提告，只是嘴中不斷碎念「回收車服務不好」等話，陳男則對林男提告恐嚇、妨害公務，警詢後依法送辦。