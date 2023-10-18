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草蓆沒裝垃圾袋拋投進垃圾車 新莊男不聽勸這下慘了

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區林姓男子昨天晚上沒將草蓆裝進專用垃圾袋，又不聽清潔隊員規勸，執意以拋投方式將草蓆丟擲上垃圾車內。不但丟中陳姓隊員背部還出言恐嚇，引發雙方口角，隊員當場報警處理帶回偵辦，警詢後依法究辦。

據了解，林姓男子（61歲）昨天晚上8時許把家中不用草蓆捲成一綑，直接拿出去新北市新莊區中和街等資源回收車回收。不過林男沒將草蓆放進專用垃圾袋內，而是直接想丟進回收車裡，陳姓清潔隊員看見出聲「草蓆不收」勸阻。

林男沒有理會改以拋投方式將草蓆丟進回收車內，不慎砸中車上陳姓隊員左背，陳姓隊員氣結當場跳下車理論，引發雙方衝突。過程中林男罵回一句「回收車服務不好」轉身準備離開。

陳姓隊員立即追前理論，林男出言恐嚇「你再繼續跟我，你會出事情」引發陳員怒火對林男大罵「我一定告你，絕對提告」隨即報警前來處理。警方到場帶回雙方當事人，林男沒有要提告，只是嘴中不斷碎念「回收車服務不好」等話，陳男則對林男提告恐嚇、妨害公務，警詢後依法送辦。

新北市新莊林男，昨天晚上草蓆沒裝進專用垃圾袋與清潔隊員爆發衝突，遭隊員提告。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊林男，昨天晚上草蓆沒裝進專用垃圾袋與清潔隊員爆發衝突，遭隊員提告。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊林男，昨天晚上草蓆沒裝進專用垃圾袋與清潔隊員爆發衝突，遭隊員提告。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊林男，昨天晚上草蓆沒裝進專用垃圾袋與清潔隊員爆發衝突，遭隊員提告。記者曾伯愷／翻攝

提告 恐嚇 資源回收 垃圾車

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