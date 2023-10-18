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影／高雄停車場失火「5車燒剩骨架」 竟是路人焚燒野草釀禍
高雄梓官區一處戶外停車場今早11時許發生火警，5輛轎車、1輛機車遭燒剩鐵架，濃煙竄天引發鄰里恐慌，有目擊民眾稱「車子燃燒爆炸」。據了解，火災起因是附近民眾在燒野草時，不慎引燃停車棚的帆布，其他路人發現火勢後才緊急報警，所幸事後無人傷亡，該名燒草民眾被警方依公共危險罪函送法辦。
消防局表示，梓官區廣澤路今早11點7分一處戶外停車場發生火警，消防局立即出動5車11人前往搶救，停車場內共有5輛汽車及1輛機車遭燒毀，火勢於11點25分控制、11點33分撲滅，所幸當時轎車內並沒有人，無人員受傷，詳細起火原因仍待調查。
當地有目擊民眾第一時間在臉書社團發文表示「停車場車子燃燒爆炸中，目前消防隊正在滅火中，請路過里民不要圍觀，避免危險」。
赤崁派出所長李威昌表示，當時是案發地附近一間宮廟的管理員在空地清理環境、燒樹葉時，不慎燒到一旁的停放的轎車，引發火勢，後來有路人發現車體起火後才連忙報警，警消到場時，該名管理員在一旁神色慌張，稱未料到會引起6車全燒光，警方事後將人帶回警局，全案將依公共危險罪函送法辦。
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