繞一大圈！徒步行走15公里…新化8旬走失婦人關廟尋獲

台南新化80歲林姓婦人，16日早上徒步往新化方向外出，不過直到晚間丈夫眼見妻子遲遲未歸，向警方報案。警方動員協尋，調閱監視器，昨下午總算在關廟一處桃花心木林中尋獲婦人。不過婦人高齡還能獨自行走約15公里遠，也讓人嘖嘖稱奇。

婦人在關廟關新路462巷地一片桃花心木林中被發現，當時她癱坐在樹下，除了輕微脫水現象外，身體無恙，警方趕緊將她背出來，消防隊送醫後，幫助婦人與家屬平安相聚。

林婦住在新化崙仔頂一帶，平常與80歲先生同住，前天早上她頭戴斗笠、手拿傘當拐杖，徒步往新市方向外出。不過到了晚上丈夫見心愛的妻子還沒回家，著急地向附近唪口派出所報案。

起初婦人從新化往新市方向走，一度還出現在新市火車站附近，善化警分局協助調閱路口監視器，努力協尋。根據監視器畫面，婦人待在新市火車站不久後，折返回新化朝關廟方向走去，警方當心婦人進入山區恐有危險，當天晚上就動員協尋。

昨早上警方再度集結，連同消防隊共動員逾40名人力，深入關廟山區全力找人，逐步縮小搜救範圍，婦人可能所在處。直到下午警方詢問附近住家，得知曾聽到狗在深夜吠叫，研判婦人行走方向，最後總算在關新街巷地雜草叢生的桃花心木林中尋獲。

不過林婦行走路途估計大約有15公里，加上她已屆80歲高齡，事後也讓員警驚訝，身體狀況相當硬朗，好奇婦人如何保養。

新化警分局長王智民表示，老婦失蹤1天1夜後，為在黃金救援時間內尋獲，動員近40名警力協尋。最終能在昨日落前即時尋獲老婦，是身為警察的職責與榮耀。王智民更呼籲，若發現親人失蹤不知其去向，可立即報案，提供警方親屬近日之生活照及告知警方當事人失蹤時的穿著、肢體特徵等，警方定會極力協尋。