果農為省計程車費酒駕 要開90公里回家這下罰金更貴

果農劉姓男子送貨到高雄市區，途中因邊開車邊抽菸，遇警方攔查，發覺他涉嫌酒駕，竟要開車90公里回高雄甲仙。警方依法扣車，將他依公共危險罪嫌移送法辦。

據了解，劉姓男子（50歲）10月16日由高雄甲仙送貨到高雄市小港區，當天下午5時許，他開休旅車經過高雄市小港區孔鳳路，因開窗抽菸，才遇小港警分局桂陽派出所員警攔檢。

警方勸導劉姓男子不能邊開車邊抽菸，卻聞到他身上有酒味，要求他接受酒測，測出酒測值每公升0.38毫克，立即逮捕他。

更令員警意外的是，劉姓男子酒後駕車，竟打算從高雄市小港區，開90公里回去甲仙。他稱，因為送貨到小港，與朋友有喝幾杯酒，覺得要搭計程車回甲仙，車費太昂貴，才鋌而走險要開車回甲仙，沒想到遇到警方，這下要罰的錢將是車資的10幾倍。

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※ 提醒您：抽菸，有礙健康