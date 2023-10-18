AI當道！桃警首創「失車告警系統」聯手收費員找失竊車

桃園市警察局與交通局合作首創「智慧失車告警系統」，運用第三方警政、公私協力進行即時比對失竊車輛，以桃園市收費開單員的本職，結合交通局「停車管理系統」與警察局「勤務派遣系統」，只要停車收費開單員開單後送系統入檔，系統就能自動比對停車格車牌，有效協尋失竊汽、機車，範圍遍及桃園13個行政區、1萬9694個汽機車收費停車格。

智慧失車告警系統由警察局自行撰寫程式，調整警政署提供的全國失車檔案，定時傳送失竊車號至交通局停車管理系統，進行即時比對，若經系統比中，就會主動發送報案簡訊至警察局的勤務派遣系統，再由警察局依轄區派案，即時鎖定疑似涉案車輛位置，指派員警到現場處置。

桃園市警局表示，「智慧失車告警系統」由資訊室花費許多心思投入設計，經長時間驗證修正，才能有效結合實務，串接交通局的停車管理系統與警察局的勤務派遣系統，成功導入關鍵的簡訊報案，跨局合作強化治安。

系統建立後，只要停車收費開單員開單後送系統入檔，系統就能自動比對停車格車牌，透過停車管理、警政署失車檔案、簡訊報案及勤務派遣等機制，改善以往由巡邏員警手動在警用儀器上逐筆輸入比對車牌，耗工又費時；另員警可駕駛搭載「AI巡防系統」的巡邏車，藉由AI巡防系統自動辨識失車告警功能，啟用至今已替民眾找回105輛汽車。