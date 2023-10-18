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詐團易得手對象 據統計：女性和大專、研究所學歷最多

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

北市主計處上午公布詐欺案統計數據，112年1月至8月詐欺案件計發生2400件，較上年同期減少112件，減幅4.5%，發生案類以投資詐欺占24.0%最多，解除分期付款詐欺占15.3%居次；同期詐欺案件被害人以女性占52.5%居多，較男性多5個百分點；教育程度則以具大專及研究所學歷者占49.1%最多。

依台北市警局統計，112年1月至8月北市詐欺案件，較上年同期減少，同期破獲率逾110%；若按詐欺犯罪案類觀察，以投資詐欺577件最多，占24.0%，解除分期付款詐欺367件，占15.3%次之。

進一步觀察近年來詐欺案變動情形，111年前三名依序為投資詐欺占17.6%、一般購物詐欺占13.5%及解除分期付款詐欺占12.6%，其中投資詐欺及解除分期付款詐欺分別較108年增加5.4個及4.8個百分點。

另外，觀察112年1月至8月台北市詐欺案件被害人特徵，以女性被害人占52.5%居多，較上年同期增加0.5個百分點，亦較男性之47.5%多5個百分點。

另依被害人教育程度來分，以具大專及研究所學歷者占49.1%最多，具高中(職)學歷者占41.4%居次，分別較上年同期增加8.9個百分點及減少7.9個百分點。

北市主計處上午公布詐欺案統計數據，詐欺案件被害人以女性、大專和研究所學歷占最多。圖／北市主計處提供
北市主計處上午公布詐欺案統計數據，詐欺案件被害人以女性、大專和研究所學歷占最多。圖／北市主計處提供
北市主計處上午公布詐欺案統計數據，詐欺案件被害人以女性、大專和研究所學歷占最多。圖／北市主計處提供
北市主計處上午公布詐欺案統計數據，詐欺案件被害人以女性、大專和研究所學歷占最多。圖／北市主計處提供

詐欺 北市 詐騙

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