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花蓮19歲女騎機車載男友人 自撞燈桿2人傷重不治

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮一名19歲吳姓女子於昨天深夜11時許，騎機車載劉姓男子，沿著吉安鄉中山路一段往中山路二段東往西方向行駛，疑似吳女操作機車不當，突然自摔並撞擊國小圍牆旁的燈桿，2人倒臥在地且頭部受到重創，消防送醫搶救後，今晨雙雙宣告傷重不治，詳細車禍原因待警方釐清。

昨天深夜11時13分左右，吳姓女子騎機車載32歲劉姓男子，行駛在吉安鄉中山路一段，經過鐵路平交道、宜昌國小圍牆旁時，疑似吳女車速太快與操作不當，機車先是擦撞路緣，出現金屬摩擦的火光，2人隨即連人帶車撞擊人行道燈桿。由於撞擊力道大，2人頭部受創倒臥路旁。

警消獲報後，立即趕往現場，發現兩人都失去心跳呼吸，現場實施心肺復甦術搶救，緊急將頭部受傷的劉男送往門諾醫院急救，騎機車的吳女則有頭部、頸部受傷，立即送往慈濟醫院急救，在醫院為2人實施急救無效後，劉男與吳女分別在今天凌晨0點19分及40分左右宣告不治。

警方初步調查，2人為朋友關係，騎機車的吳姓女子持有正常駕照，經慈濟醫院實施抽血酒測檢驗後，沒有酒精反應，疑似吳女駕駛操作不當，機車擦撞路緣失去平衡，導致人撞擊燈桿重傷。員警持續調閱附近路口的監視器比對，進一步釐清車禍發生的原因。

警方初步調查，疑似吳女駕駛操作不當，機車擦撞路緣失去平衡，導致人撞擊燈桿重傷不治。圖／民眾提供
警方初步調查，疑似吳女駕駛操作不當，機車擦撞路緣失去平衡，導致人撞擊燈桿重傷不治。圖／民眾提供
花蓮吳女騎機車載劉男疑似自撞路燈，2人送醫搶救宣告傷重不治。圖／民眾提供
花蓮吳女騎機車載劉男疑似自撞路燈，2人送醫搶救宣告傷重不治。圖／民眾提供

吉安 車禍

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