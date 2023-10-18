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影／越南籍情侶見警各自分飛 女見男被擒拔腿逃

聯合報／ 記者林保光／即時報導

1對來台工作的越南籍阮姓情侶同乘轎車，下車時遇到巡邏員警，阮男一時心虛，又掉頭躲入車內，阮女也立即閃開。員警覺得可疑攔住他們的去路，發現2人拿不出居留證，才查出全是逃逸移工，將他們移送移民署處置。

據了解，10月16日上午7時許，高雄市警鳳山分局文山派出所員警經過鳳山區鳳松路與鳳誠路口，發現阮姓男子（27歲）與阮姓女友（28歲）下車後，阮男似乎翻找車內物品，覺得可疑，靠近時，阮男又立即躲進車內，便上前叫出阮男。

談話中，員警發覺阮男是外籍人士，要他拿出身分證件，阮男卻手腳不斷發抖，直稱車子是「哥哥的」，他沒帶居留證。另員警明明見他和阮女剛下車，問他與女子的關係，他要為維護女友，卻稱沒有和女子一起。歐，還坦承自己逾期居留。

閃開後的阮女在遠處見狀，竟轉頭拔腿就跑，另名警員趕緊追去，在鳳山區北榮街，攔住阮女去路，要她拿出居留證，阮女也稱沒帶，員警便將2人帶回派出所調查。

警方查出，阮姓情侶都是2020年9月來台工作，但1年前分別經雇主通報為失聯移工，警詢後，依違反入出國及移民法，移送移民署高雄專勤隊處理。

阮姓女子見男友栽在員警手中拔腿逃跑，仍被員警攔住去路，帶回派出所。記者林保光／翻攝
阮姓女子見男友栽在員警手中拔腿逃跑，仍被員警攔住去路，帶回派出所。記者林保光／翻攝
阮姓男子（左）見警稱在車內找東西，卻拿不出證件，經查出原來是逃逸移工。記者林保光／翻攝
阮姓男子（左）見警稱在車內找東西，卻拿不出證件，經查出原來是逃逸移工。記者林保光／翻攝

移民署 移工 越南 情侶

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