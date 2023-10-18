台南市二手手機店遭砸店 涉案5人到案

台南市東區崇德八德昨天上午發生數名男子分持棒球棒，涉嫌敲打某二手手機店鐵捲門、停放機車，還有人站上轎車敲打店家招牌。警方接獲報案後， 查出疑因手機買賣糾紛引發，昨天傍晚將涉案標姓男子等5名涉案人查緝到案，警詢後依涉妨害秩序、毀損等罪嫌移送台南地檢察署偵辦。

網路社會事新聞影音網臉書社群，傳出崇德八街路段有「拖鞋屁孩棒球隊出沒」，警方說，此案發生於昨天上午10點40分，德高派出所受理被害店家報案後，與偵查隊成立專案小組積極偵辦。

警方說，此案疑因標姓男子（29）的女性友人買賣手機問題，引發標不滿，在女性友人不知情下，率眾涉案。專案小組調閱相關監視影像畫面後鎖定涉案標姓等5名涉案男子，並已於昨晚6點多全數查緝到案，警詢後問後依涉妨害秩序、毀損等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

分局長歐祖明說，不法份子勿心存僥倖，遇有消費糾紛理應循正當法律程序解決，倘動輒欲以暴力手段報復，警方絕不寬貸，民眾切勿以身試法。另民眾如果發現周遭有可疑人士或陌生車輛進出，可撥打110專線或派出所電話報案，共同維護社區治安。