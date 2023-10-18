苗栗超商賣場酒品接連遭竊 男犯嫌藏身公墓被逮

苗栗警方近期陸續接獲超商賣場報案，指稱店內高單價酒品遭竊，員警經調閱監視器畫面，鎖定陳姓男子涉有重嫌，並在苗栗市郊區將藏身公墓內的陳嫌逮捕到案，依竊盜罪嫌送辦。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長徐文明今天表示，日前接連接獲超商、超市及賣場等商家報案，店內酒類商品遭竊，經成立專案小組調閱商家監視器影像過濾，並分析竊嫌犯案手法後，鎖定陳姓男子（52歲）涉有重嫌。

警方調查，陳嫌平日游手好閒不務正業，專門鎖定各大超商、賣場行竊，不論白天或夜晚，行竊前都會用全罩式遮陽帽，遮頭蓋臉變裝遮掩，再進入店家挑高單價的洋酒、高粱酒下手，得手後再駕駛偷來的機車離開現場四處躲藏。

警方指出，陳嫌居無定所，行蹤難以掌握，增加查緝難度，經專案小組成員討論分析男子以往犯案後曾經躲藏處所，將轄區公墓列為清查目標，果然發現陳嫌藏身於苗栗市郊區公墓內，在公墓搭起帳棚、帆布為家，順利將其逮捕到案。

警方初步估計，自6月至9月期間，接獲被害業者報案遭竊酒品損失金額逾新台幣1萬元，陳嫌則稱竊得的酒都已喝完，全案依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

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