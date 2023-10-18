快訊

蜂窩大如米籮...黑腹虎頭蜂逞凶 家鵝被螫得四處逃竄

20歲女生裸辭花不到7萬元 76天遊22個城市

太傻？他點開「帳戶異常信」發現是公司釣魚套路 結局超慘要做這1事

苗栗超商賣場酒品接連遭竊 男犯嫌藏身公墓被逮

中央社／ 苗栗縣18日電

苗栗警方近期陸續接獲超商賣場報案，指稱店內高單價酒品遭竊，員警經調閱監視器畫面，鎖定陳姓男子涉有重嫌，並在苗栗市郊區將藏身公墓內的陳嫌逮捕到案，依竊盜罪嫌送辦。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長徐文明今天表示，日前接連接獲超商、超市及賣場等商家報案，店內酒類商品遭竊，經成立專案小組調閱商家監視器影像過濾，並分析竊嫌犯案手法後，鎖定陳姓男子（52歲）涉有重嫌。

警方調查，陳嫌平日游手好閒不務正業，專門鎖定各大超商、賣場行竊，不論白天或夜晚，行竊前都會用全罩式遮陽帽，遮頭蓋臉變裝遮掩，再進入店家挑高單價的洋酒、高粱酒下手，得手後再駕駛偷來的機車離開現場四處躲藏。

警方指出，陳嫌居無定所，行蹤難以掌握，增加查緝難度，經專案小組成員討論分析男子以往犯案後曾經躲藏處所，將轄區公墓列為清查目標，果然發現陳嫌藏身於苗栗市郊區公墓內，在公墓搭起帳棚、帆布為家，順利將其逮捕到案。

警方初步估計，自6月至9月期間，接獲被害業者報案遭竊酒品損失金額逾新台幣1萬元，陳嫌則稱竊得的酒都已喝完，全案依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳姓男子專挑商店高價酒品涉嫌行竊，苗栗警察分局日前循線查獲他以公墓為家，清查至少涉及6件竊案。圖／民眾提供
陳姓男子專挑商店高價酒品涉嫌行竊，苗栗警察分局日前循線查獲他以公墓為家，清查至少涉及6件竊案。圖／民眾提供
陳姓男子專挑商店高價酒品涉嫌行竊，苗栗警察分局日前循線查獲他以公墓為家，清查至少涉及6件竊案。圖／民眾提供
陳姓男子專挑商店高價酒品涉嫌行竊，苗栗警察分局日前循線查獲他以公墓為家，清查至少涉及6件竊案。圖／民眾提供

公墓 超商 賣場 竊盜

延伸閱讀

之前只贏苗栗 宜蘭生育津貼從1.2萬提高至1.5萬元

全運會苗栗縣代表隊授旗 縣長宣布金牌獎金加碼至30萬

頭份義民廟參香遇苗栗城隍爺駐駕 侯友宜：天時與機緣

假帳號惡意棄單1個月逾80張 澎湖店家及外送員氣到集體報案

相關新聞

影／基隆市公車204行駛中車門敞開 議員：旁站乘客危險

基隆市公車204路線，昨天行由陳姓駕駕開車行經東信國小到基隆女中路段時，搭乘的民眾發現，車子行駛中但卻未關車門，旁邊也站...

影／高雄停車場失火「5車燒剩骨架」 竟是路人焚燒野草釀禍

高雄梓官區一處戶外停車場今早11時許發生火警，5輛轎車、1輛機車遭燒剩鐵架，濃煙竄天引發鄰里恐慌，有目擊民眾稱「車子燃燒...

苗栗超商賣場酒品接連遭竊 男犯嫌藏身公墓被逮

苗栗警方近期陸續接獲超商賣場報案，指稱店內高單價酒品遭竊，員警經調閱監視器畫面，鎖定陳姓男子涉有重嫌，並在苗栗市郊區將藏...

影／單車男北屯連撞三車烙跑 雖無車牌警仍追出究責

台中市蘇姓男子在9月底時騎電動輔助單行經北屯，疑未注意車前，撞倒路旁三輛機車，造成車損，蘇在牽起機車後逃逸，車主發現後報...

影／疑感情糾紛挾持第三者 高雄警街頭攔車逮人

高雄市警鳳山分局員警今天中午在街頭，攔車逮捕1名梁姓男子。據初步了解，梁姓男子疑因朋友與女友發生感情糾紛，昨晚與朋友涉嫌...

蜂窩大如米籮...黑腹虎頭蜂逞凶 家鵝被螫得四處逃竄

苗栗縣獅潭鄉神仙縱走上周發生一起登山隊遭虎頭蜂攻擊意外，有8人遭蜂螫，由於秋天是野蜂活動高峰期，蜂禍引人重視，昨通霄鎮城...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。