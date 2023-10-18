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單月被惡意棄單80件 店家報警追查

聯合報／ 記者王勇超／澎湖報導

澎湖縣警局馬公分局副分局長吳仁瑞說，有關假帳號入侵澎湖縣外送平台並惡意棄單，警方主動介入，積極偵查。記者王勇超／翻攝
澎湖縣警局馬公分局副分局長吳仁瑞說，有關假帳號入侵澎湖縣外送平台並惡意棄單，警方主動介入，積極偵查。記者王勇超／翻攝
澎湖縣近日傳出有假帳號入侵外送平台，惡意棄單、訂購1元塑膠袋，甚至刻意給店家負評，其中位於馬公市區某飲料店，1個月被惡意棄單80餘件，店家與外送員群情激憤，昨集體向警方報案；馬公警分局表示，已組成專案小組積極追查。

據了解，去年開始就有歹徒針對馬公市區速食店外送惡意棄單，但近日部分飲料店、便當店也都受害，每天至少10間店家被惡作劇，假帳號使用者還會向店家投訴外送員，但由於太多店家遭到惡作劇，加上有多組假帳號，讓外送員及餐飲業者相當困擾。

店家與外送員對於假帳號惡作劇群情激憤，昨中午集體到馬公分局報案，要求揪出幕後黑手；記者致電被棄單80餘件飲料店家，內部證實被棄單，但表示未獲得總部授權，不能接受採訪。

警方指出，假帳號使用者不訂餐、只訂1元塑膠袋，甚至還有年長的女性外送員把餐點送過去之後，等半天等不到人，傳訊息詢問反被辱罵，讓外送員覺得受侮辱，相當不滿。

馬公警分局副分局長吳仁瑞說，假帳號入侵澎湖縣外送平台並惡意棄單，警方已請轄區各所查明，並主動聯繫被惡意棄單受害業者報案，將組成專案小組積極偵查，如涉違法，將依法嚴辦。

外送員 馬公 澎湖縣

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