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擁房獨居倉庫 婦燒成焦屍

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導

位於板橋區陽明街的這處鐵皮倉庫陷入火海。圖／擷取自記者爆料網
位於板橋區陽明街的這處鐵皮倉庫陷入火海。圖／擷取自記者爆料網
新北市板橋區一間鐵皮倉庫前天深夜火警，整間倉庫付之一炬，獨自住在屋內的七十二歲沈姓婦人被燒成焦屍，遺體遭融化的塑膠沾黏，死狀悽慘。

警方調查，老婦收租為生，生性節儉習慣撿拾回收物，兒子就住附近卻執意獨居在簡陋鐵皮倉庫，意外葬身在一場無情大火。

據了解，沈婦家族住在當地十多年，曾擁有多筆房產及土地，分家後沈婦兒子持有陽明街巷內畸零地，沈婦曾經在該處鐵皮建築經營麵攤，結束營業後一人獨居在裡面。

該畸零地除沈婦居住的鐵皮倉庫，剩餘的空地當成停車場出租，沈婦收租金當生活費，生活無虞，但她生性節儉，習慣收集回收物堆放在倉庫內，日積月累，屋內雜亂不堪。

新北市消防局前天深夜十一時卅五分許接獲報案，板橋陽明街巷內鐵皮倉庫火警，趕到時現場已全面燃燒，一對住在對面的男女因嗆傷被送醫。

消防人員灌救半小時撲滅火勢，進入火場只見地上有一具已燒成碳化的焦屍，遺體還與被燒熔塑膠品相黏，因移動恐破壞遺體，現場交警方封鎖。

檢警昨到場相驗，發現倉庫屋頂鐵皮燒熔塌陷，倉庫內擺放太多燒毀的回收物，無法還原屋內狀況；沈婦躺臥中央地上，遺體幾乎已無法辨識。檢察官指示遺體移至殯儀館，起火原因及死因待相驗結果及火調鑑識結果出爐。

當地里長及警方曾多次要幫沈婦清理雜物，但都被拒絕，住在附近的沈婦兒子曾要母親搬去同住，但沈婦個性倔強拒絕，與家人關係並不融洽，家人也已一年多未與她聯繫。

獨居 老婦

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