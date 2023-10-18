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嘉義民雄2童家中燒死 起火點初判客廳

聯合報／ 記者黃于凡呂慧瑜／嘉義報導

嘉義縣民雄兩名幼童獨留家中命喪火窟，消防局火調人員昨在火場採證。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣民雄兩名幼童獨留家中命喪火窟，消防局火調人員昨在火場採證。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣民雄鄉兩幼童前天獨留在家遭燒死，警、消依燒毀程度判斷起火點在孩童所待臥室隔壁的客廳，初步排除縱火等外力因素。雙親昨於殯儀館相驗、火場勘查都崩潰痛哭，檢方訊後先請回兩人，不過起火原因未明朗，檢警今將解剖釐清死因，火調人員也要再赴火場細部調查。

低收入戶33歲何姓男子及32歲張姓妻子養育5名子女，最小的4歲女兒、2歲兒子不幸喪生，何姓夫妻到殯儀館相驗，張女坐在外等待時崩潰哭泣，親戚不停攙扶、拍背，她哭訴說「只是要去幫孩子買早餐而已，想讓孩子在家睡晚一點」。

外界有聲音質疑此事件恐與生太多養不起有關聯，何姓男子的堂哥昨澄清，一家和樂很愛小孩，何沒有不良嗜好，努力賺錢養小孩、盡心盡力，夫妻給小孩很多的愛。

嘉縣消防局昨勘查火場一整天，發現屋內雜物多，臥室旁邊的客廳燒毀較為嚴重，起火點初判在此，且客廳多為木製桌椅，屋頂桁架及大門也全是木製，因此延燒迅速，帶回相關電器、電線等調查，在臥室發現3個打火機，也一併帶回。

消防局火調科表示，現場沒有遭破壞等跡象，也沒多處起火點、縱火劑殘跡等，外力介入可能性較低，排除人為縱火也非孩童玩火。

檢警查出，兩名幼童當時在臥室床上被發現，女童面朝下趴著、男童仰躺，相驗發現兩童身體燒傷面積達8成，但幼童年紀小，面對意外狀況的反應沒有成人好，不能只由外觀判斷死因，是否嗆傷昏迷或來不及逃生等因素，要解剖釐清。

縱火 殯儀館

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