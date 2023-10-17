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糗了！拖吊車撞門架 桿臂掉落國1外側車道
29歲的許姓拖吊車駕駛下午4時許，於國道1號北向69.9公里拖吊車輛時，未將吊桿降下，而將車輛向前行駛，致吊桿撞擊ETC門架後桿臂掉落於外側車道，所幸整起事件未造成人員受傷。
今下午4時25分許，許男前往執行拖吊業務，不過因一時疏忽未將吊桿降下，而將車輛向前行駛，致吊桿撞擊ETC門架後桿臂掉落於外側車道，門架已由高公局交控中心聯繫廠商前來檢視估賠，所幸未造成人員受傷。
國道警方表示，將檢視相關資料查核拖吊車有無違反裝載貨物超高規定，若違反相關規定將依道路交通管理處罰條例第29條第1項第1款規定，處汽車所有人3000以上1萬8000元以下罰鍰。另請高公局轉知各特約拖吊車輛，於執行拖吊任務時應遵守相關規定及做好安全措施，拖吊後務必將吊桿收回降下，避免再發生類似案件。
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