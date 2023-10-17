影／蘆洲79歲老司機倒車衝馬路撞進店 路上人車幸運都閃過

新北市蘆洲區今天上午發生汽車暴衝，橫越馬路2線車道直接撞進商店的交通事故，消防隊趕抵救出受困車內駕駛，是1名高齡79歲老翁，且當時路上並非完全沒有人車，全部幸運閃過，沒有人受傷。

據了解，呂姓老翁今天上午11時許，獨自駕駛客貨車到蘆洲區復興路某汽修店準備保養車子，車頭都已經開進店內，後來疑似為了要調頭或移位先打倒退檔，便突然失控猛踩油門大暴走，往後直直衝去。

從監視器可以看到，原本他的車後有1個人在走動，矯捷閃過沒被撞到，接著老翁的車又穿越4輛路過機車，橫越2線車道先撞倒2輛停放路邊的機車，再整個撞進對面的鎖印行店裡。

被撞的鎖印行門面很窄，老翁的車也沒撞到店門兩側柱子，不偏不倚塞進店門撞毀陳設，車門被牆壁擋住無法開啟，消防隊趕抵救出受困車內的老翁，幸好只是飽受驚嚇，整起事故都沒有任何人受傷。詳細肇事原因與責任尚待調查釐清。