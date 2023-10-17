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桃園觀音大火延燒12小時 平鎮食品大廠演練避難不跑錯

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

屏東明揚大火造成重大傷亡，桃園觀音工業區紙廠昨大火逾12小時撲滅，因應重大工安意外頻傳，桃園市消防局第四大隊今在平鎮工業區源友企業工廠辦理防災搶救演練，模擬廠方囤放大量原物料及成品高溫烘焙設備，大火有延燒之虞，現場搶救應變作法及引導員工避難不跑踖，第四大隊長郭百倫說，如實演練初期控制災情，降低後續災害擴大風險，降低更大災害。

桃園市工業區、工廠林立，消防局分區加強工廠員工自衛消防編組能力及火場應變逃生觀念，預防工廠火災，第四大隊說，源友工廠為台灣最大咖啡烘焙廠，平時廠內囤放大量原物料及成品，且有高溫烘焙設備，一旦發生災害恐有延燒之虞，在源友企業工廠擬模火災演練防災和搶救，落實工廠員工消防編組、強化逃生避觀念，廠方能否提供員工1小時以上防火時效相對安全區域避難。

消防第四大隊出動消防員模擬大型工廠火災，現場演練場噴水滅火，高空救援，配合員工自衛編組，加強員工逃生避難觀念，在無法逃生時前往廠方安全區避難等待救援行動，演練逼真，山峰消防隊分隊長黃嘉男表示，鑑於之前彰化食品廠大火，發生員工逃生避難錯誤，這次食品大廠演練加強員工防火避難觀念、不會跑錯方向，消防員面對大廠火災，且有咖啡廳消費者場所，演練滅火、搜索、搶救戰術，避免延燒。

郭百倫表示，為推動各類工廠防災，尤其危險物品場所自主防災意識，在消防人員介入救災前，初期應變災情控制，降低後續災害擴大風險，消防員針對廠內存放化學物品，對禁水性、腐蝕性或易燃易爆物質燃燒，採取不同搶救作為，避免更大災害，強制業者負起責任提供廠區化學品資訊、平面圖，指派專人至現場協助救災，對違反業者直接開罰，亦保障消防人員救災安全。

屏東、桃園重大工安意外頻傳，桃園消防局四大隊在大型食品廠模擬火場防災及搶救降低災害，演練逼真。記者曾增勳／翻攝
屏東、桃園重大工安意外頻傳，桃園消防局四大隊在大型食品廠模擬火場防災及搶救降低災害，演練逼真。記者曾增勳／翻攝
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火災 消防員

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