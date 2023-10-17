19歲男酒駕「逆向直直撞」 要去女友家睡覺卻進派出所過夜

19歲鄧姓男子日前在新北永和某汽車旅館跟朋友歡聚，抱持僥倖心態酒後騎車要去女友家睡覺，途中逆向駕駛渾然不知，更在交叉路口直直撞上轎車車頭。警方趕抵，他酒測值每公升0.73毫克，被依公共危險罪嫌送辦。

警方上月底凌晨4點31分獲報，泉州街與寧波西街口發生車禍，趕抵發現是機車撞轎車，經調閱監視器畫面確認鄧男逆向泉州街行駛，由於他身上有酒氣又走路搖搖晃晃，員警依法酒測，他酒測值每公升0.73毫克，明顯超標。

鄧男警詢時坦承自己在永和某汽車旅館跟朋友歡聚，喝了啤酒貪圖方便，結束騎車要回女友住處睡覺，不知逆向行駛，看到路口有轎車要煞車時已經來不及，被依公共危險罪移送法辦。

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