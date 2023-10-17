臉書出手？消防隊粉絲頁被駭不雅片停權 新創粉絲頁也被凍結
雲林縣斗南消防分隊臉書粉絲專頁昨晚被不明人士盜用，並上傳不雅影片，直到今天上午共上傳9段不雅片，消防隊管理已向臉書管理團隊檢舉申訴，並另創新的粉絲頁，今下午消防局發現被盜用的粉絲頁已被停權，新粉絲頁因名稱接近，連帶凍結使用。
斗南消防分隊臉書粉絲專頁昨晚8時遭到不明人士置入多則不雅影片，原管理員權限都被剔除，經進一步確認無法立即刪文且無法取回臉書粉專管理權限，已向臉書管理團隊提出檢舉申訴，正並已向斗南分局報案。
經消防局資安小組研判，粉絲專業要取回權限有難度，為持續進行防火宣導，上午已另外成立新的粉絲專業，但下午3時，消防局發現被盜用的粉絲頁已被停權，申請新的粉絲專頁，因與原粉絲專頁名稱相近，目前也連帶暫時遭到凍結使用。
消防局表示，資安處理小組正追查當中，呼籲有追蹤該專頁的粉絲取消追蹤，同時將再次要求所屬遵守資安法以及資訊處理安全，避免類似情形再度發生，至於斗南消防分隊的粉絲頁，待事件處理完成後，連結將另行公布。
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