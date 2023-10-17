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嘉義縣9旬老婦陳屍水溝 疑騎車左轉突然失控自摔

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣年約90歲老婦今早騎車行經167線，由朴子市前往鹿草鄉方向，在一處產業道路路口疑要左轉騎偏，連人帶車摔進路旁排水溝。消防隊早上6點多出動救護車，到場發現女子已無呼吸心跳，立即送往嘉義長庚醫院急救，仍宣告不治。

嘉義縣消防局表示，今早6點27分獲報太保市後潭里往品皇咖啡方向發生車禍，立即出動救護人員前往救護，到場發現機車摔落水溝，年約90歲女性傷者OHCA（無生命徵象），給予相關急救處置後，送往嘉義長庚醫院救治。

水上分局交通組表示，年約90歲老婦自摔路旁水溝，雖當時旁邊有車，但沒發生擦撞，詳細死因仍待釐清。呼籲駕駛人不要疲勞駕駛、患病駕駛，要隨時留意身體狀況，如果精神不佳或體力不濟，不要勉強開車上路確保行車安全。

嘉義縣9旬老婦今早被發現騎車跌進水溝，經搶救送醫後仍宣告不治。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣9旬老婦今早被發現騎車跌進水溝，經搶救送醫後仍宣告不治。圖／嘉義縣消防局提供

嘉義縣9旬老婦今早被發現騎車跌進水溝，經搶救送醫後仍宣告不治。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣9旬老婦今早被發現騎車跌進水溝，經搶救送醫後仍宣告不治。圖／嘉義縣消防局提供

嘉義 自摔 車禍

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