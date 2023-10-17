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彰化線西8天3機車騎士喪命 交通大執法闖紅燈、超速最多

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣線西鄉近期在8天內發生3起重大傷亡車禍，造成3名男子喪命，轄區和美分局10月14日起連續三天執行交通大執法，最後共取締169件交通違規，其中以闖紅燈、超速最多。

這三起死亡車禍分別在9月28日1名20歲黃姓男子騎機車與57歲開車的周姓男子在線西鄉和樂路與沿海路2巷發生碰撞，黃男送醫急救多日後，10月4日傷重死亡。

10月5日26歲許姓男子騎機車載友人要到鹿港，行經線西鄉沿海時撞上1塊遭小犬颱風強風吹到路中的床墊，許男傷重死亡。10月11日黃姓男子騎乘普通重機車沿著和線路由西往東方向，40歲高姓男子駕駛休旅車沿著線東路口一段，兩車在路口碰撞，黃男送醫不治。

和美分局進一步分析這三起交通事故肇因，分別為閃紅燈未停讓、超速及闖紅燈，顯見民眾對於遵守交通規則的觀念仍較薄弱。

警方指出，三天大執法下來截至16日晚間7時止，總計取締高達169件交通違規，其中重大違規132件、紅燈右轉6件、其他違規31件，前2名為闖紅燈、超速，籲請民眾行車一定要遵守交通規則，隨時注意前方路狀，勿搶快而超速。

彰化縣線西鄉在8天內發生3起重大傷亡車禍，造成3名男子喪命，和美分局將續三天執行交通大執法，共取締169件交通違規。圖／和美分局提供
彰化縣線西鄉在8天內發生3起重大傷亡車禍，造成3名男子喪命，和美分局將續三天執行交通大執法，共取締169件交通違規。圖／和美分局提供

交通違規 車禍 彰化

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