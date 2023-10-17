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假帳號惡意棄單1個月逾80張 澎湖店家及外送員氣到集體報案

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

澎湖縣近日傳出有假帳號入侵外送平台，惡意棄單、訂購1元塑膠袋，甚至刻意給店家負評，其中1間位於馬公市區的飲料店，1個月被棄單惡意80幾張。店家與外送員群情激憤，今天集體向警方報案。馬公分局說，警方已組成專案小組積極追查。

據了解，去年開始就有歹徒針對馬公市區的速食店外送惡意棄單，但近日連其他的飲料店、便當店也都遭到毒手，每天至少有10間店家被惡作劇，假帳號的使用者還會向店家投訴外送員，但由於太多店家遭到惡作劇，加上假帳號有多個，讓外送員及餐飲業者相當困擾。

警方說，馬公市區1間飲料店1個月就被棄單80幾張，記者致電該飲料店，工作人員表示未獲得總部授權，不能接受採訪。

警方表示，也有假帳號的使用者不訂餐，只訂1元塑膠袋，甚至還有年長的女性外送員把餐點送過去之後，「等半天等不到人」，傳訊息詢問還被辱罵，讓外送員覺得人格受到侮辱，相當不滿。

警方表示，馬公市區的店家與外送員對於假帳號的惡作劇群情激憤，今天中午集體到馬公分局報案，要求揪出幕後黑手。警方說，至少有5個外送員與店家一起來到馬公分局樓下的光明派出所，最後由其中3人做代表完成報案。

馬公分局副分局長吳仁瑞說，有關假帳號入侵澎湖縣外送平台並惡意棄單，警方已迅速責由轄區各所查明，並主動聯繫被惡意棄單的受害業者報案，馬公分局將組成專案小組，主動介入積極偵查，如涉違法，將依法嚴辦。

澎湖縣警局馬公分局副分局長吳仁瑞說，有關假帳號入侵澎湖縣外送平台並惡意棄單，警方主動介入，積極偵查。記者王勇超／翻攝
澎湖縣警局馬公分局副分局長吳仁瑞說，有關假帳號入侵澎湖縣外送平台並惡意棄單，警方主動介入，積極偵查。記者王勇超／翻攝

馬公 外送員 餐飲業

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