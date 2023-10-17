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近三年最多！雲林縣上半年住宅火警有6件縱火案

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣消防局統計，今年上半年全縣56件建築物火災，其中33件為住宅火災，為近三年最低，以電氣因素造成占最大原因，縱火與菸蒂並列第二，其中縱火件數明顯增加，為近三年最多。

雲林縣今年上半年總共發生56件建築物火災，其中33件為住宅火災，與去年41件、前年37件相比，件數明顯降低，火災發生原因大多數為電氣因素占52%，菸蒂、縱火各占18%，雖然住宅火災件數下降，但與縱火相關的件數有6件，是近三年最多。

消防局分析，因電氣因素造成的住宅火警多發生在下午3時至晚上9時的用火用電高峰期，建議民眾用電安全謹記「5不1沒有」原則，「用電不超過負載」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮濕汙損」、「電源插座不長插」、「電器旁不放物品」、「沒安全標章的電器不用」，住家若超過20年以上室內配線應委請合格電器承裝業者檢視，必要時重新汰換。

菸蒂造成的住宅火警以發生在凌晨0時至上午6時較多，建議民眾避免在臥室抽菸及抽菸後確實將菸蒂火源熄滅。

消防局副局長蕭哲明說，雲林縣今年上半年住宅火警案件減少，應是縣長張麗善「一戶一只」住警器政策奏效，目前雲林縣火災警報器設置比例截至9月安裝率已達99.80%，上半年因裝設住宅用火災警報器且成功警示的案件共計12件，挽回12個家庭避免遭受生命及財產上的威脅。

蕭哲明說，雲林縣住宅火災死亡案件皆發生在晚間及凌晨時段，此時段為民眾睡眠時段，警覺性較低，建議民眾可在家中各居室、走廊及樓梯安裝住宅用火災警報器，以防止火災發生時因警覺性降低，造成延遲發現火災，並保持逃生通道、樓梯暢通。

若設籍於雲林縣尚未申領住警器的縣民皆可至居住地消防隊申請補助安裝。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

雲林縣消防局統計，今年上半年全縣56件建築物火災，其中33件為住宅火災，為近三年最低，應與「一戶一只」住警器政策成果奏效有關，圖為家戶安裝住警器。圖／雲林縣消防局提供
雲林縣消防局統計，今年上半年全縣56件建築物火災，其中33件為住宅火災，為近三年最低，應與「一戶一只」住警器政策成果奏效有關，圖為家戶安裝住警器。圖／雲林縣消防局提供
雲林縣消防局統計，今年上半年全縣56件建築物火災，其中33件為住宅火災，為近三年最低。圖／雲林縣消防局提供
雲林縣消防局統計，今年上半年全縣56件建築物火災，其中33件為住宅火災，為近三年最低。圖／雲林縣消防局提供

火災 雲林 縱火

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