快訊

台積電不再考慮進駐龍科三期 經濟部長發聲了

總統大選「市話併手機」民調出爐！賴清德支持度遭「他」緊咬 只贏2個百分點

安心亞跟警政署長一起反詐 林右昌：我國詐騙趨緩

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

詐騙集團在台猖獗，警政署積極打詐，今天選在人潮眾多的台北車站大廳舉辦反詐騙記者會，帶來反詐騙短曲，並邀請藝人安心亞、蔡昌憲、王宏恩3位反詐騙大使站台。內政部長林右昌致詞說，我國近年詐騙案件成長趨勢趨緩，反而是其他先進國家如新加坡呈現倍數成長，而反詐騙165專線現在已是大型資料庫，呼籲民眾可多諮詢。

警政署今天下午在台北車站一樓大廳，舉辦「反詐召集令：麥擱騙啦！防詐5不，反詐騙專線165」記者會，邀請戲劇女神安心亞、影視歌三棲藝人蔡昌憲、金曲歌王王宏恩、超人氣明星IP「柴語錄」出席，首度發表反詐騙短曲《你麥擱騙啦 Babe》，找來曾入圍金曲獎的歌手徐哲緯，偕同音樂創作人盧子翔創作，2人也在現場演唱、搭配「165反詐騙」手勢跳舞。

林右昌、行政院政務委員羅秉成、打詐辦主任主任李憲明等人也到場參與。林右昌致詞表示，詐騙電話來源很多都在境外，近年政府積極打詐下，成長趨勢已經壓抑遏止，反而其他新先進國家，如新加坡、德國、英國，近兩年詐騙案呈現好幾倍的成長，因此更需要跨域、跨國合作，過去165反詐騙專線只能諮詢，現在已經變成大型資料庫，可以阻止詐騙發生保護大家。

羅秉成說，過去習慣問別人「吃飽沒」，或許應該要問「你今天有沒有被騙」，科技發達，詐騙集團透過網路、電話、帳戶行騙，因此要找出方法對應，打詐不只是警政署的事，政府聚集超過20個部會一起打詐，今年1月到9月共攔48億元，警方追回詐騙不法所得達47億元，希望再強化民眾防詐意識，減少損害。

警政署表示，將持續推動反詐騙「五不」原則：不接、不聽、不點、不傳、不信，運用跨部會、跨部門、跨領域合作提高打詐量能，達到「三減目標」：減少接觸、減少誤信、減少損害，從金融、網路、電信等源頭來阻斷詐騙集團的「人流、金流、物流」。

警政署說，本次反詐宣導針對老、中、青3代製拍「反詐世家」、「反詐聖手麥可潘」、「機智社團生活」3系列共12支反詐主題影片及創新反詐曲風舞反詐，期能引起社會重視，攜手各地方政府一同反詐。

12支反詐主題影片包括AI深偽技術、投資詐騙、愛情交友詐騙、假買家、假賣家、假公務員詐騙、車手與收簿手責任、防詐金融圈存、詐欺刑責提升、網路社群堵詐快速通關機制、攔阻、詐騙後求助管道。

反詐影片共邀請12位反詐騙大使，包括謝承均、張家瑋、林嘉愷、陳德烈、安心亞、王宏恩、吳鳳、蔡昌憲、許伯、柴語錄+ Fubon Angels啦啦隊的丹丹與蓁蓁、喪屍老爸、統神，民眾可在YouTube搜尋觀看。

歌手徐哲緯、音樂創作人盧子翔在記者會上發表反詐騙短曲《你麥擱騙啦 Babe》，現場演唱同時搭配「165反詐騙」手勢跳舞。記者翁至成／攝影
歌手徐哲緯、音樂創作人盧子翔在記者會上發表反詐騙短曲《你麥擱騙啦 Babe》，現場演唱同時搭配「165反詐騙」手勢跳舞。記者翁至成／攝影
警政署今天在台北車站舉辦反詐騙記者會，邀請藝人安心亞、蔡昌憲、王宏恩3位反詐騙大使站台。記者翁至成／攝影
警政署今天在台北車站舉辦反詐騙記者會，邀請藝人安心亞、蔡昌憲、王宏恩3位反詐騙大使站台。記者翁至成／攝影
現場反詐騙記者會大合照。記者翁至成／攝影
現場反詐騙記者會大合照。記者翁至成／攝影
警政署長黃明昭與藝人安心亞、柴語錄一同反詐騙。記者翁至成／攝影
警政署長黃明昭與藝人安心亞、柴語錄一同反詐騙。記者翁至成／攝影
內政部長林右昌致詞。圖／警政署提供
內政部長林右昌致詞。圖／警政署提供
現場反詐騙記者會大合照。圖／警政署提供
現場反詐騙記者會大合照。圖／警政署提供

詐騙集團 林右昌 安心亞

延伸閱讀

基隆港警總隊西遷 林右昌視察東岸廊帶串連最後一哩路

基隆軍港西遷最後一哩路 林右昌視察港警總隊廳舍

國慶晚會獲讚表現敬業 安心亞露面這麼說

消防員是否組工會？林右昌：擴大消防員結社權 將從公務人員協會法處理

相關新聞

女子出門散心墜橋遭沖至外海 失蹤24年經鑑識比對落葉歸根

家住屏東市的黃姓女子因情緒低落於1999年騎車到高屏大橋散心，遲遲未歸，經警方連日搜尋未果，多日後有民眾於高雄柴山外海發...

家族擁房產土地收租維生 資源回收倉庫大火72歲婦被燒成焦屍

新北市板橋區陽明街1棟存放資源回收物的鐵皮倉庫昨天深夜發生火警，消防隊將火勢撲滅後，赫然發現屋內72歲沈姓婦人被燒成焦屍...

近三年最多！雲林縣上半年住宅火警有6件縱火案

雲林縣消防局統計，今年上半年全縣56件建築物火災，其中33件為住宅火災，為近三年最低，以電氣因素造成占最大原因，縱火與菸...

安心亞跟警政署長一起反詐 林右昌：我國詐騙趨緩

詐騙集團在台猖獗，警政署積極打詐，今天選在人潮眾多的台北車站大廳舉辦反詐騙記者會，帶來反詐騙短曲，並邀請藝人安心亞、蔡昌...

宿醉未醒猛撞路樹車頭全毀…駕駛毫髮無傷 網歪樓：哪款車？

金寧鄉林堡路前厝路段今天上午10點多發生一起交通事故，一名童姓男子駕駛自小客車沿林堡路往榜林圓環方向行駛至該路段自撞路樹...

穿越綠化帶竟踩到凸起鋼筋 新北外送員腳掌遭穿刺傷

新北市1名擔任外送員的30多歲男子，今天下午1時許至林口區文化二路二段一棟社區大樓準備送餐，當男子步行穿越社區大樓綠化帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。