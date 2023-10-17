安心亞跟警政署長一起反詐 林右昌：我國詐騙趨緩

詐騙集團在台猖獗，警政署積極打詐，今天選在人潮眾多的台北車站大廳舉辦反詐騙記者會，帶來反詐騙短曲，並邀請藝人安心亞、蔡昌憲、王宏恩3位反詐騙大使站台。內政部長林右昌致詞說，我國近年詐騙案件成長趨勢趨緩，反而是其他先進國家如新加坡呈現倍數成長，而反詐騙165專線現在已是大型資料庫，呼籲民眾可多諮詢。

警政署今天下午在台北車站一樓大廳，舉辦「反詐召集令：麥擱騙啦！防詐5不，反詐騙專線165」記者會，邀請戲劇女神安心亞、影視歌三棲藝人蔡昌憲、金曲歌王王宏恩、超人氣明星IP「柴語錄」出席，首度發表反詐騙短曲《你麥擱騙啦 Babe》，找來曾入圍金曲獎的歌手徐哲緯，偕同音樂創作人盧子翔創作，2人也在現場演唱、搭配「165反詐騙」手勢跳舞。

林右昌、行政院政務委員羅秉成、打詐辦主任主任李憲明等人也到場參與。林右昌致詞表示，詐騙電話來源很多都在境外，近年政府積極打詐下，成長趨勢已經壓抑遏止，反而其他新先進國家，如新加坡、德國、英國，近兩年詐騙案呈現好幾倍的成長，因此更需要跨域、跨國合作，過去165反詐騙專線只能諮詢，現在已經變成大型資料庫，可以阻止詐騙發生保護大家。

羅秉成說，過去習慣問別人「吃飽沒」，或許應該要問「你今天有沒有被騙」，科技發達，詐騙集團透過網路、電話、帳戶行騙，因此要找出方法對應，打詐不只是警政署的事，政府聚集超過20個部會一起打詐，今年1月到9月共攔48億元，警方追回詐騙不法所得達47億元，希望再強化民眾防詐意識，減少損害。

警政署表示，將持續推動反詐騙「五不」原則：不接、不聽、不點、不傳、不信，運用跨部會、跨部門、跨領域合作提高打詐量能，達到「三減目標」：減少接觸、減少誤信、減少損害，從金融、網路、電信等源頭來阻斷詐騙集團的「人流、金流、物流」。

警政署說，本次反詐宣導針對老、中、青3代製拍「反詐世家」、「反詐聖手麥可潘」、「機智社團生活」3系列共12支反詐主題影片及創新反詐曲風舞反詐，期能引起社會重視，攜手各地方政府一同反詐。

12支反詐主題影片包括AI深偽技術、投資詐騙、愛情交友詐騙、假買家、假賣家、假公務員詐騙、車手與收簿手責任、防詐金融圈存、詐欺刑責提升、網路社群堵詐快速通關機制、攔阻、詐騙後求助管道。

反詐影片共邀請12位反詐騙大使，包括謝承均、張家瑋、林嘉愷、陳德烈、安心亞、王宏恩、吳鳳、蔡昌憲、許伯、柴語錄+ Fubon Angels啦啦隊的丹丹與蓁蓁、喪屍老爸、統神，民眾可在YouTube搜尋觀看。