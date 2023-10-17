金門男自撞路樹車頭全毀 疑宿醉未醒酒測超標被法辦

金寧鄉林堡路前厝路段今天上午10點多發生一起交通事故，一名童姓男子駕駛自小客車沿林堡路往榜林圓環方向行駛至該路段自撞路樹，警方獲報到達現場處理對童男實施酒測，酒測值為每公升0.31毫克，訊後依刑法公共危險罪移送福建金門地方檢察署偵辦，至於詳細肇事原因由金城分局釐清中。

金城分局表示，今天10時20分許發生一起酒後駕車交通事故，童姓男子駕駛自小客車出門，結果自撞路樹，造成小客車的車頭嚴重損壞，水箱也破了，駕駛頸部挫傷，研判撞擊力道相當猛烈。

據了解，這名童姓男子年約24歲，他在自撞後，意識清楚，他表示，是昨晚10點多與朋友餐會小聚，並不是一早喝酒；由於車輛的車頭撞的全毀，童姓男子卻毫髮無傷，在網上引起熱議，不少網友也開始上網查詢車款，討論熱烈，有人就說經查詢，疑似是權利車。

金城分局呼籲民眾，飲酒後切勿開車外，而且隔日宿醉也會影響駕車安全，並可能觸犯公共危險罪刑責；如果參加餐敘預期會飲酒，想盡興且安全返家，除了指定駕駛、親友接送及搭乘大眾運輸工具等方式外，也可多加利用酒後代駕預約服務。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康