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元大銀行阻詐有成 前三季阻詐金額成長114%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

大銀行最新統計，今年截至第三季，元大銀行已成功攔阻440件詐騙案，阻詐金額高達2.69億元，較去年同期成長114%，其中高齡客戶占比29%，阻詐成效相當顯著。

元大銀去年已成功攔阻詐騙共337件，金額近1.9億元，其中單筆最大金額約5百萬元。除了於今年5月與內政部警政署刑事警察局（下稱刑事警察局）簽署MOU攜手打詐外，旗下元大銀行亦於首波即加入刑事警察局及32家國銀共同組成的「鷹眼識詐聯盟」。

元大銀行指出，加入鷹眼聯盟之後，導入「鷹眼模型」AI偵測技術，並將持續強化異常交易的監測及積極執行攔阻措施成為執行重點，尤其透過與鷹眼聯盟成員技術合作及經驗分享，可讓銀行更精準地錨定異常帳戶，同時也更能及時地採取攔阻措施。

大銀行 警察 詐騙

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