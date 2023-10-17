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嘉義2童命喪火窟 檢警明解剖

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣民雄鄉2幼童獨自在家被燒死案，檢察官、法醫今到嘉義市立殯儀館相驗；2名幼童多處燒傷面積達80%，檢方將於明日進行解剖確認死因。父母是否涉及失職？檢方表示，案件持續調查中，考量喪子悲痛、家庭狀況及後事處理等，並未對父母強制處分。

檢警調查，2名幼童都在臥室床上被發現，女童面朝下趴在床上、男童仰躺；上午法醫初步相驗2幼童全身多處燒傷，不能只由外觀來判斷死亡原因，是否因嗆傷來不及逃生或有其他原因，為求慎重要解剖才能釐清。

檢方表示，幼童年紀小面對意外狀況時的反應沒有成人那麼好，雖然法醫相驗2名幼童全身大面積被燒灼，約有80%都有燒傷情形，但也有可能先被熱氣嗆昏或其他原因才被燒傷，從外觀無法得知，像內臟、氣管部分要解剖才能確認。

有關起火源、延燒路徑還要等火調結果，是單純的意外還是父母在照顧有那方面疏失，檢警持續了解中。

檢察官沒有做強制處分原因是認為，還有其他未成年子女要照顧、沒有逃亡可能性、家庭經濟不佳、喪事需要幫忙等。

嘉義民雄鄉一場惡火奪走２名幼童性命。圖／資料照片
嘉義民雄鄉一場惡火奪走２名幼童性命。圖／資料照片

父母 嘉義 檢察官

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